Atentionari de calatorie: Risc ridicat de incendii in Grecia, canicula in Franta

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis doua atentionari de calatorie pentru Grecia si Franta. Potrivit acestora, in mai multe zone din Grecia este risc ridicat de incendii de padure, iar in Franta va fi canicula pana la sfarsitul lunii iunie.



"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5) pentru data de 25 iunie 2019, pe fondul vantului si al temperaturilor ridicate in regiunile: Peninsula Attica;…