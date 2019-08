Atentionari de calatorie emise de MAE pentru Croatia, Grecia, Turcia si Franta

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis mai multe atentionari de calatorie pentru cine doreste sa mearga in Croatia, Grecia, Turcia si Franta, valabile in perioada urmatoare.



Canicula in Croatia



Romanii care se afla, tranziteaza sau calatoresc pe teritoriul Croatiei trebuie sa stie ca, incepand de luni, aici a fost emis un cod rosu de temperaturi ridicate.



Regiunile vizate sunt Zagreb, Karlovac, Knin, Rijeka, Split si Dubrovnik, fiind prognozate temperaturi ce se vor situa intre 34 si 39 de grade Celsius.



"A fost emis si un cod portocaliu de canicula…