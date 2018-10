Stiri pe aceeasi tema

- Eficacitatea luptei antiteroriste in Europa ar putea fi afectata dupa Brexit, chiar daca importanta mizei si traditiile de bune relatii intre politii si servicii ar putea permite continuarea cooperarii, apreciaza oficiali si experti, citati miercuri de AFP, potrivit Agerpres. In timp ce amenintarea…

- Astfel, potrivit sursei citate, in timpul vieții active, un migrant platește la stat cu 78.000 de lire sterline mai mult fața de beneficiile pe care le primește de la bugetul de asigurari sociale și servicii publice, in timp ce in cazul unui rezident britanic aceasta diferența este zero. In consecința,…

- Premierul britanic, Theresa May, a promis sa pastreze proiectul sau de relatie comerciala stransa intre Marea Britanie si UE dupa Brexit, in pofida opozitiei acerbe a sustinatorilor divortului dur de Europa, relateaza duminica AFP preluat de agerpres.Evolutii spectaculoase in cazul Oprea-Gigina:…

- Ministrul francez al afacerilor europene, Nathalie Loiseau, a afirmat vineri ca in negocierile referitoare la Brexit nu a fost inaintata nicio propunerea 'realizabila' cu privire la frontiera irlandeza dupa acordul preliminar obtinut in decembrie 2017, transmite AFP. Nathalie Loiseau…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a anuntat marti ca se lucreaza la realizarea unui nou parteneriat strategic intre tara sa si Romania, precizand ca cel actual trebuie sa fie "imbunatatit si modernizat", scrie Agerpres. "Lucram impreuna cu Guvernul roman pentru un nou parteneriat…

- Migratia neta anuala a cetatenilor UE in Marea Britanie a coborat in martie la cel mai scazut nivel de dupa 2012, romanii si bulgarii reprezentand peste jumatate din numarul total, releva datele comunicate joi de Oficiul National de Statistica (ONS), preluate de Reuters. Potrivit ONS, în anul…

- Marea Britanie si Europa ar trebui sa coopereze in proiectul unui nou avion de lupta, altfel risca sa fragmenteze si mai mult piata europeana a apararii, a declarat luni directorul Airbus Defence and Space, Dirk Hoke, dupa ce Marea Britanie si-a prezentat propriul program al unui avion de vanatoare,…

- Guvernul de la Londra a prezentat detaliile planului post Brexit in privința relațiilor dintre Marea Britanie și Uniunea Europeana. Se propun, intre altele, o zona de liber schimb pentru produse și o imigrație selectiva din Europa.