- Ziarul Unirea UPDATE: Atenționare nowcasting: COD GALBEN de furtuna in județul Alba. Averse, descarcari electrice și vijelii. Localitațile vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de tip nowcasting de furtuna, valabila sambata in județul Alba, pana la ora 17:00.…

- Ziarul Unirea COD PORTOCALIU ȘI GALBEN de furtuna in județul Alba, pana la ora 15:00. Averse torențiale, descarcari electrice, grindina. Localitațile vizate Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare nowcasting cod portocaliu de furtuna, valabila joi in județul Alba, pana la ora 14:30.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica, 16 iunie, o atenționare generala cod galben de averse torențiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și grindina, duminica, pana la ora 22.00. Vremea va fi calduroasa, izolat caniculara in regiunile vestice și sudice. In…

