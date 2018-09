Stiri pe aceeasi tema

- Un val de aer polar a intrat azi-noapte în România, iar vremea s-a schimbat dramatic. Deocamdata, doar în vestul si în nordul tarii. Dar ciclonul Ali va acoperi în scurt timp întreaga tara. Temperaturile resimtite vor fi sub 10 grade celsius, iar vântul…

- Vremea din 8 septembrie se anunța instabila in weekend. Prognoza meteo anunța apariția ploilor, in special pe timpul nopții, iar temperaturile scad simțitor in Romania, in a doua zi de weekend.

- Vremea calduroasa va persista in majoritatea zonelor tarii, indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si va depasi usor pragul critic de 80 de unitati local in mai multe zone ale tarii, iar furtunile violente isi vor face aparitia incepand de duminica seara.

- Prognoza meteo pentru weekend-ul 21 – 22 iulie 2018 arata ca vremea se va incalzi ușor, mai ales duminica, urmand sa devina ușor caniculara in extremitatea sudica a țarii. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 27 și 32 de grade Celsius in jumatatea nordica a țarii și intre 31-36 de grade…

- Prognoza meteo in weekend 21 – 22 iulie. Vremea se va incalzi ușor, mai ales duminica urmand sa devina ușor caniculara in extremitatea sudica a țarii. Temperaturile maxime se vor incadra in general intre 27 și 32 de grade Celsius in jumatatea nordica a țarii și intre 31-36 de grade in cea sudica, cu…

- Vremea se va racori in weekend, urmand sa ploua in toata tara, in special in zonele de nord si la munte, unde vor fi averse ce pot avea si caracter torential, descarcari electrice si intensificari de ale vantului, dar si posibile caderi de grindina. Temperaturile vor fi cuprinse intre 22 si 30 de grade…

- Vremea se incalzește in aceasta saptamana. Temperaturile maxime vor atinge 30-31 de grade Celsius, in timp ce la munte minimele vor ajunge sa coboare pana la 3 grade Celsius. Averse și furtuni sunt așteptate spre sfarșitul saptamanii, incepand de vineri, indeosebi in zonele montane. Va prezentam mai…

- Directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anuntat, sambata, in cadrul comandamentului MAI, ca ploile vor fi mai putine incepand de duminica, insa abia de miercuri, 4 iulie, vremea se va incalzi si se vor inregistra valori de peste 29, 30 sau chiar 31 de grade Celsius. …