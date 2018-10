Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, 27 de persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon, iar dintre acestea 5 au decedat, in aria de activitate a Delegaz. Majoritatea intoxicațiilor au fost cauzate de sistemele de evacuare a gazelor arse nefuncționale sau cu defecțiuni. Potrivit specilistilor Delgaz Grid, numai in primele…

- Vremea se inrautateste simtitor in tot vestul tarii. Administratia Nationala de Meteorologie a emis un nou Cod galben, fiind asteptate intensificari ale vantului care, in rafala, vor atinge si vor depasi 55-65 km/h. Sunt vizate zonele joase ale judetelor Timis, Arad, Caras-Severin, Hunedoara si Bihor.…

- Adminstratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata seara, o atentionare cod portocaliu de furtuna pentru cinci judete din tara, valabila in urmatoarea ora. Potrivit INHGA, judetele in care sunt prognozate inundatii pe rauri sunt Suceava, Bihor, Cluj, Salaj, Arad, Satu Mare, Maramures, Harghita…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, atenționari cod galben de inundații pe rauri mici din noua județe din Moldova și Transilvania, valabile pana la miezul nopții, conform Mediafax.Potrivit INHGA, județele in care sunt prognozate inundații pe rauri…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod galben de inundatii pentru unele rauri din județele Cluj, Salaj și Maramureș. Avertizarea intra in vigoare in aceasta seara, marți, și expira in data de 1 august dupa miezul nopții. „Ca urmare a precipitatiilor inregistrate,…

- Cod galben de inundatii pentru rauri din judetele Salaj, Cluj si Bihor, pana la ora 21:00. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis marti o atentionare Cod galben pentru mai multe zone. Potrivit hidrologilor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata o noua atentionare nowcasting Cod galben de averse si descarcari, valabila in judetele Maramures, Arad, Timis, Constanta si Tulcea, in urmatoarea...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata noi atentionari nowcasting Cod galben de averse si descarcari, valabile in judetele Constanta, Tulcea, Cluj, Maramures si Galati, in urmatoarea ora.