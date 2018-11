Atentionare meteo de ultima ora de la ANM! Cod galben in Dobrogea de vant puternic si ploi

Stiri pe aceeasi tema

- COD GALBEN emis de ANM IN INTERVALUL 18 noiembrie, ora 22 - 19 noiembrie, ora 10.00. Se anunta precipitații in general moderate cantitativ - ninsori, apoi lapovița și ploaie, zonele afectate fiind Oltenia, vestul, centrul și nordul Munteniei. Un CICLON loveste Romania saptamana viitoare. Ninsorile…

- Meteorologii au emis in aceasta dimineata o avertizare now casting cod galben de ceata densa ce vizeaza judetul Constanta.Potrivit ANM, in intervalul ora 7:00 pana la ora 9:00 se va semnala local in judetul Constanta, ceata care determina vizibilitate scazuta, local sub 200 m si izolat sub 50 m. UPDATE.…

- 20 de judete, printre care se numara si Suceava, intra, de miercuri seara, sub cod galben de vant puternic, pana joi seara, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). In Carpații Meridionali va fi viscol puternic.Atentionarea este valabila incepand de miercuri, ora 22, pana joi la ora…

- E JALE! Toamna iși intra in drepturi, nu gluma! Vezi județele in care meteorologii au emis COD GALBEN de VANT PUTERNIC Zona de munte din patru judete se afla sub cod galben de vant puternic pana la ora 11.00, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Atentionarea este valabila pana la…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) informeaza ca vremea se va raci in aceasta saptamana, și a emis atenționari de cod galben de vant puternic valabile in urmatoarea perioada, in mai multe localitați din țara. Pana pe 26 septembrie, la ora 08.00, vor fi intensificari ale vantului și o racire…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare de Cod galben pentru perioada urmatoare, valabil si pentru judetul Maramures. Atentionarea intra in vigoare in 24 septembrie, ora 2.00, si va fi valabila pana la ora 10.00. Zone afectate vor fi Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania,…

- Un Cod GALBEN de ploi a fost emis sambata pentru zona de munte, de peste cota 1800 m, a județului Alba. Atenționarea este valabila pana la ora 15.30. Sunt vizate localitațile Cugir, Sasciori, Șugag, Pianu; Se vor semnala averse de ploaie care vor cumula 25 l/mp, frecvente descarcari electrice, intensificari…

- Seceta pedologica moderata si puternica se va semnala in aceasta saptamana pe suprafete extinse din Dobrogea, local in estul, nord-estul si izolat in nordul si sudul Munteniei, dar si in sud-estul si estul Moldovei, releva prognoza agrometeorologica publicata de Administratia Nationala de Meteorologie…