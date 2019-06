Stiri pe aceeasi tema

- O atenționare cu COD GALBEN, valabila și pentru județul Alba, a fost emisa, vineri, de ANM. In intervalul de valabilitate: 21 iunie, ora 12.00 – 22 iunie, ora 3.00 sunt prognozate manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata. ”In intervalul menționat, in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania,…

- O atenționare meteo cu COD GALBEN a fost emisa, joi, pentru zona joasa a județului Alba și este valabila pana la ora 22.00. In ... The post ATENȚIONARE METEO: COD GALBEN de FURTUNA in Alba, pana la ora 22.00 – Averse torențiale, descarcari electrice, vijelii și grindina appeared first on Ziarul Unirea…

- O atenționare meteo cu COD GALBEN a fost emisa, marți, pentru aproape toata țara și este valabila pana la ora 23.00. Fenomenele vizate sunt manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitați de apa insemnate. ”In intervalul 19 iunie, ora 12.00 – 19 iunie, ora 23.00, in Banat, Crișana,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica, 16 iunie, o atenționare generala cod galben de averse torențiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii și grindina, duminica, pana la ora 22.00. Vremea va fi calduroasa, izolat caniculara in regiunile vestice și sudice. In…

- Atenționare meteo cu COD GALBEN in mai multe județe, intre care și Alba, in 7 iunie, in intervalul 10.00 – 22.00. Este prognozata instabilitate atmosferica accentuata,cantitati de apa insemnate 20-25 l/mp,izolat 45-50 l/mp. ”In intervalul menționat, in Maramureș, vestul și nord-vestul Transilvaniei,…

- Meteorologii anunta ca instabilitatea atmosferica se va mentine in majoritatea regiunilor tarii pana in 3 iunie. De joi la pranz, va fi in vigoare o avertizare Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice, vijelii si grindina in Maramures, Moldova, Transilvania, local in Muntenia si Dobrogea,…

- Meteorologii au emis un cod galben de vreme rea, valabil in perioada 30 – 31 mai, in intervalul orar 12 – 03. In mare parte a țarii se vor semnala frecvente descarcari electrice, grindina, vijelii și averse torențiale. Potrivit meteoromania.ro, in intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate…

- Meteorologii anunta ca, pana in 1 iunie, in toata tara vor fi averse, chiar si cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelie si izolat grindina. De altfel, de marti, de ora 14.00, si pana miercuri, la ora 2.00, va fi in vigoare un Cod galben de ploi torentiale, descarcari…