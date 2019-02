Atenţionare meteo: a fost emis COD ROŞU Potrivit MAE, Institutul Portughez pentru Mare si Atmosfera (IPMA) a instituit, incepand cu data de 1 februarie 2019, un cod rosu de vant puternic, pentru zona de uscat din Vest – Nord-Vestul tarii, a carui intensitate va ajunge la 110 km/h. De asemenea, s-a instituit si un cod rosu de agitatie maritima, cu nivel 10 spre 11 Beaufort, ceea ce inseamna ca viteza vantului va atinge 103-117 km/h, suprafata marii este alba si framantata, cu valuri exceptional de inalte, ale caror inaltimi pot ajunge la 13-15 metri, vizibilitatea este redusa, iar navele de tonaj mic si mediu pot fi ascunse… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Stiri pe aceeasi tema

