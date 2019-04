Atentionare MAE pentru timpii de asteptare la frontiera cu Bulgaria de la Ruse In data de 1 mai, exista riscul ca la trecerea prin punctul de frontiera Ruse, pentru plata taxei de pod, sa se creeze coloane mai mari de autoturisme si autocare, fapt ce va duce la timpi mariti de asteptare la trecerea catre Romania, anunta MAE.



Potrivit unui comunicat MAE, la solicitarea autoritatilor vamale bulgare se recomanda ca turistii romani, care aleg sa revina in tara, prin PCTF Ruse, sa pregateasca in prealabil suma exacta pentru taxa de pod: 4 leva sau 2 euro, in acest mod putand fi scurtati considerabil timpii de asteptare la procesarea si eliberarea documentelor justificative… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

