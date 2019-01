Stiri pe aceeasi tema

- MAE avertizeaza romanii care tranziteaza, miercuri, sau vor sa clatoreasca in Grecia, ca vor fi ninsori, furtuni si rafale puternice de vant, informeaza institutia. Ministerul recomanda celor care vor sa se deplaseze cu feribotul sa contacteze in prealabil firmele de transport naval.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca sau sa tranziteze Austria cu privire la emiterea de catre autoritatile locale a unui cod rosu de ninsori si cod galben de vant, pentru perioada 8 ndash; 11 ianuarie 2019.Potrivit MAE, in perioada mentionata, vor fi…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care doresc sa calatoreasca sau sa tranziteze Austria cu privire la emiterea de catre autoritatile locale a unui cod rosu de ninsori si a unui cod galben de vant, pentru perioada 8 - 11 ianuarie. In perioada mentionata, vor fi ninsori…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca serviciul de meteorologie local anunta in continuare ninsori, furtuni si rafale puternice de vant pentru miercuri, 9 ianuarie 2019. Cei interesati pot solicita asistenta…

- Ninsorile si vantul puternic revin in forta in Europa. Grecia si Turcia se confrunta cu temperaturi scazute, iar in sudul Poloniei sunt atentionari de avalanse. Ministerul roman de Externe a emis un avertisment de calatorie pentru Bulgaria, unde este cod ...

- MAE avertizeaza romanii care vor sa calatoreasca in Bulgaria ca a fost emis cod portocaliu si galben de ninsori, pentru vineri si sambata, ceea ce ar putea duce la blocarea unor drumuri, iar in Grecia va fi furtuna, lapovita si ninsoare in largul Marii Egee.

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna, sambata dimineața, 19 județe din țara fiind sub atenționare cod galben sau cod portocaliu de ninsoare. Pe A1, sensul catre Capitala, traficul este restricționat pe banda 1, din cauza unui camion care a derapat.Citește și: ALERTA Codrin…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 23 octombrie, ora 22 – 24 octombrie, ora 22; Zone afectate: zonele montane Fenomene vizate: intensificari ale vantului, ninsori viscolite La munte, indeosebi la peste 1500 m altitudine, vor fi precipitații predominant sub forma de ninsoare,…