- Ministerul de Externe atenționeaza cetațenii care calatoresc in Germania ca intreg teritoriul este afectat, in perioada 24-28 iulie, de un val de caldura cu temperaturi extreme, care vor depași nivelul 3, de 32 de grade, iar in unele regiuni temperaturile vor depași 38 de grade, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in R. F. Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 24 - 28 iulie, este prognozat un val de caldura, cu temperaturi extreme, pe intreg teritoriul…

- Mai multe state europene, printre care Franta, Belgia, Germania si Olanda sunt afectate de un nou val de canicula, temperaturile depasind, pe alocuri, 40 de grade Celsius. Temperaturile, deja ridicate, vor continua sa urce miercuri in vestul Europei, unde acest nou val de caldura a determinat autoritatile…

- Italia este "aprinsa" bine, zilele acestea! Nordul si centrul tarii este sub Cod Rosu de canicula, iar Ministerul Afacerilor Externe a trimis un comunicat prin care aduce la cunostinta romanilor, care vor sa ajunga in Peninsula, starea de alerta.

- In Europa este asteptat astazi varful caniculei. In Franta, patru departamente din sud se afla sub cod rosu iar temperaturile acolo ar putea depasi 45 de grade Celsius. S-a inregistrat deja si o prima victima. In ciuda tuturor avertismentelor, un biciclist a plecat intr-o cursa si a fost rapus de caldura…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Sloveniei ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul sloven de meteorologie, in cursul zilelor de 27 si 28 iunie, toate regiunile tarii se confrunta cu un val…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde sunt prognozate, incepand de joi, temperaturi ridicate, care vor depasi 35 de grade Celsius, in unele zone chiar 40 de grade Celsius.

- Germania a inregistrat miercuri cea mai ridicata valoare de temperatura stabilita in luna iunie la nivel national, conform serviciului de meteorologie citat de DPA potrivit Agerpres. Recordul a fost consemnat in orasul Coschen, situat la granita cu Polonia, unde valorile de temperatura au atins…