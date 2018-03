Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sunt in alerta dupa ce Dunarea a depasit cota de inundatie la Galati, nivelul apei atingand, vineri, 602 centimetri, cu 7unitati mai mult ca joi. Cateva firme de pe malul fluviului au fost inundate, iar hidrologii prognozeaza ca fluviul s-ar putea apropia de cota de pericol in doua zile.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, joi, o noua avertizare cod portocaliu de inundatii pentru rauri din trei judete. Totodata, rauri din 19 de judete se afla sub cod galben de inundatii.

- In intervalul 30.03.2018 ora 06:00 – 31.03.2018 ora 16:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lӑpus (judetele Maramures si Satu Mare), Crasna (judetele Sӑlaj si Satu Mare), Somesul Mic – bazin superior, Crisul Repede – bazin superior (judetele Cluj si Bihor), Crisul Negru – bazin superior…

- Hidrologii au emis o avertizare cod galben pe raul Arieș, din Munții Apuseni, vineri și sambata, fiind semnalate creșteri ale debitelor care pot depași cotele de aparare. Avertizarea hidrologica de pe raul Arieș este valabila vineri de la 6.00 dimineața, pana sambata la ora 16.00, a anunțat Inspectoratul…

- Cresterea nivelului Dunarii din ultima perioada a cauzat inundarea amprizei DN3 Constanta Ostrov, la km 145 445, pe partea stanga. Potrivit DRDP Constanta apa inainteaza pana la 1,5 m de drum, intr o zona din apropierea Manastirii Dervent situata in amonte fata de zona respectiva .D.R.D.P. Constanta…

- A fost emis un Cod Galben de inundatii in legatura cu incalzirea brusca a vremii și topirii zapezii. Hidrologii avertizeaza ca, in perioada 27 martie - 4 aprilie, nivelul apei din raurile si lacurile din tara va creste cu 0.5 - 1.0 m.

- SEDINTA…Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vaslui s-a intrunit, ieri, in sedinta extraordinara pentru a aproba pornirea statiilor de pompare SPR2 Saratu si SPR4 Berezeni. Acestea vor fi folosite pentru evacuarea apei in exces din incinta Amenajarii Albita-Falciu. Decizia de a porni…

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 72 de ore, ca urmare a cedarii apei din s...

- Pericol de inundații pentru 11 județe din Romania! Hidrologii au emis o avertizare de cod galben de inundații pe rauri, pentru județele: Constanța, Tulcea, Buzau, Giurgiu, Dambovița, Argeș, Teleorman, Pșt. Valcea, Dolj și Mehedenți.

- Hidrologii au instituit cod galben de inundatii pe rauri din judetele Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu, Buzau, Constanta si Tulcea. Avertismentul este valabil incepand de luni de la ora 12:00.

- Prognoza pentru urmatoarea perioada, pana la 31 martie, este de crestere a nivelului apei cu 8-10 centimetri pe zi. Asta inseamna ca pe marti-miercuri cota de inundatii va fi depasita in ambele orase. O mare parte din cursul Dunarii este sub cod portocaliu.

- Avand in vedere situatia hidrologica actuala si prognoza evolutiei situatiei hidrometeorologice din Bazinul Dunarii in amonte de intrarea in tara sectiunea Bazias , se vor inregistra in continuare cresteri importante de debite si niveluri pe sectorul romanesc al Dunarii aval de S.H.E.N. Portile de Fier…

- INHGA a emis o avertizare hidrologica de cod portocaliu pana pe 31 martie pe Dunare, sector aval Gruia - amonte Giurgiu, pentru cresteri de debite si niveluri cu posibile depasiri ale cotelor de inundatie.Citește și: Mizele unui scandal cu potențial EXPLOZIV in PSD: cine a scos cuiul grenadei/SURSE…

- Apele Dunarii au ajuns la cote alarmante, atingand 630 de centimetri, cu zece mai puțin fața de cota de inundație de 640 de centimetri, iar debitul a ajuns la 12.350 de metri cubi pe secunda, ceea ce a dus la inundarea a 2.900 de hectare de padure.

- Precipitațiile abundente cazute in ultima perioada in zona de vest ar putea duce la apariția de inundații. Prefectul de Timiș spune ca momentan nu exista niciun pericol pentru apariția unor astfel de probleme.

- Cod de inundatii pe Dunare. Fluviul a depasit nivelul de pericol in zona Bechet. Trecerea cu feribotul se face practic pe propria raspundere a pasagerilor, pentru ca masinile trebuie sa treaca printr-o portiune de drum acoperit deja de apa, scrie digi24.ro.

- La 22 martie, 32 de persoane au murit, iar alte 340 au fost ranite, in urma a trei explozii comise in Bruxelles, fiind cel mai sangeros atac terorist din istoria Belgiei.In acest context, oficialul ungar considera ca, spre deosebire de imigratie, dreptul la o viata sigura reprezinta un…

- Comitetul judetean pentru Situatii de Urgenta Tulcea a decis, miercuri, punerea în functiune a 16 statii de pompare din nordul si nord-estul judetului, ca urmare a infiltratiilor constatate în digurile de la Dunare, care au provocat baltirea a zeci de

- Cod portocaliu privind creșteri de nivel și debite cu depașirea cotelor de aparare, valabil pana la sfarșitul lunii, pe sectorul romanesc al Dunarii. Este vorba, mai exact, de județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu Tulcea Constanța, Braila.

- E cod roșu de ninsoare și viscol in Ungaria. De altfel, coduri roșii sau portocalii au fost emise de meteorologii din toata Europa. Zapada a dat peste cap Marea Britanie, unde "Mica Bestie" din est, cum au numit valul de frig polar, a pus stapanire pe Regat.

- Pentru a reduce cat mai mult probabilitatea producerii unor inundații in bazinul hidrografic al raului Ier se impune curațarea albiei acestuia, este concluzia prefectului județului Satu Mare, Darius Filip. Reprezentantul Guvernului a verificat azi, 19 martie, sirtuația din teren, la intrarea in Eriu…

- Alerta de inundatii pe Dunare. Au fost depasite cotele de atentie, tendinta e de crestere. Nivelul Dunarii a depasit, luni, cotele de atentie la Gruia (Mehedinti), Calafat si Bechet (Dolj), cu pana...

- Pana marți, 20 martie, ora 21.00 este in vigoare o informare meteorologica de precipitații in general moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, polei, vreme deosebit de rece pentru toata țara. Avand in vedere condițiile meteo, circulația pe mai multe drumuri din țara se desfașoara…

- Pana azi, 19 martie la ora 20.00, este in vigoare o atenționare cod galben de inundații emisa de hidrologi pentru rauri din 22 de județe, printre care și Satu Mare. In județul nostru avertizarea vizeaza raurile din bazinele hidrografice Tur – bazin inferior, Lapuș – bazin inferior (județele Maramureș…

- AVERTIZARE HIDROLOGICA MOMENTUL PRODUCERII FENOMENELOR VIZATE: Data: 17.03.2018 ora 16:00 – 19.03.2018 ora 20:00 Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, ca urmare a precipitatiilor lichide prognozate, cedarii apei din stratul de zapada…

- Județul Maramureș se va afla sub incidența codului galben hidro in intervalul 17.03.2018, ora 09:00 și 19.03.2018, ora 12:00, in bazinele hiodrografice Iza, Vișeu și Lapuș. De asemenea, in intervalul 18.03.2018, ora 06:00 și 19.03.2018, ora 12:00, județul nostru va fi sub incidența codului portocaliu…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, astazi, o atenționare hidrologica cod portocaliu de inundații, valabila de duminica, 18 martie, ora 6.00, pana luni la ora 12.00, pe raul Arieș. Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de inundatii, valabila pana luni seara, in bazine hidrografice din partea de vest, nor și sud a țarii. Afectate sunt și județele de pe Valea Someșului, care sunt sub cod portocaliu.

- Vremea ploioasa din urmatoarele zile ar putea provoca inundatii. Hidrologii atentioneaza ca in data de 15 si 16 martie nivelul apei din rauri si lacuri va creste semnificativ din cauza precipitatiilor abundente provocate de un ciclon format in Marea Neagra.

- Avertizare cod rosu de inundatii pentru judetele Covasna si Brasov a fost prelungita de catre hidrologi pana la ora 18.00, interval in care se pot inregistra cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol pe Raul Negru.Conform Institutului National de Hidrologie si…

- Primaria Municipiului Dej, Comitetul Local pentru Situații de Urgența, anunța populația Municipiului Dej ca Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis pentru Judetul Cluj, o AVERTIZARE HIDROLOGICA, pentru intervalul 13.03.2018-14.03.2018 ora 22:00, fenomenele vizate constand in…

- Mai multe alerte de inundații, valabile pana miercuri, la ora 22.00, au fost emise de hidrologi, in condițiile in care și ANM a anunțat o informare meteo de ploi și vijelii ( VEZI DETALII ), de asemenea in vigoare pana maine.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis COD GALBEN de risc de inundatii pentru cursuri de apa din Neamt. Avertismentul este valabil in perioada 13 martie, ora 9:00 – 14 martie, ora 22:00 si sunt vizate “bazinele superioare si afluentii din bazinele mijlocii si inferioare…

- Institutia Prefectului Maramures a emis o Avertizare hidrologica Cod galben valabila in intervalul 12.03.2018 ora 16:00 – 14.03.2018 ora 22:00. Fenomenele vizate sunt scurgeri importante pe versanti, torenți și paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri…

- Dupa zilele frumoase și insorite, un nou fenomen meteorologic se abate asupra Romaniei. Cele mai multe dintre regiunile țarii sunt vizate de ploi, furtuni violente și chiar descarcari electrice.

- ISU Olt a transmis o avertizare din partea hidrologilor, zeci de localitați din Olt fiind in pericol din cauza creșterii cotelor apelor in ur,a topirii bruște a zapezii. Atenționarea este pentru intervalul 8 martie, ora 12,00 – 9 martie, ora ...

- BAZINELE HIDROGRAFICE AFECTATE: Viseu, Iza, Tur, Somesul Mare, Lapus, Crasna, Barcau, Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Bega, Timis, Barzava, Moravita, Caras, Nera. FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanți, torenți și paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundații…

- Pentru ca se apropie finalul de saptamana iar iubitorii de zapada vor lua partiile din munti cu asalt, salvamontistii avertizeaza: este pericol maxima de avalansa! “In Masivul Ceahlau , stratul de zapada masoara peste 80 cm si alerta cu privire la pericolul producerii avalanselor se mentine la cote…

- Prefectura Maramures a transmis o Atenționare cod galben de ceața zona joasa Maramureș, valabil pana la ora 12.00. Fenomene avertizate: ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m Zone vizate: – Județul Maramureș: Sighetu Marmației, Barsana, Bocicoiu Mare, Budești,…

- Pericol de pesta porcina africana! Prefectul Vasile Moldovan a convocat luni, 5 februarie, in calitate de președinte al Centrului de combatere a bolilor transmisibile, ale animalelor și a zoonozelor in județul Maramureș, cu autoritațile administrației publice locale, DSVSA Maramureș, Inspectoratul…

- Șapte curți și o locuința inundate la Berbești. Precipitațiile sub forma de ploaie au contribuit la creșterea debitelor unor vai și paraie din localitate. Apele acestora au transportat aluviuni care au colmatat o canalizare. Apa s-a revarsat in curțile gospodariilor. La fața locului intervin pompieri…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis atentionare Cod Galben de posibile inundatii, valabila sambata, in judetul Alba. Sunt vizate zone din bazinul raului Aries si afluenti ai raului Mures, zona Ocna Mures. Read More...

- In intervalul 03.02.2018 ora 09:00 – 04.02.ora 15:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud), Somesul Mic – bazin superior si afluenti bazin mijlociu (judetele Bihor si Cluj), Crisul Repede – bazin superior…

- Alerta de inundații în Paris a ramas în vigoare și azi, deoarece nivelul apei în Sena a continuat sa creasca, în urma unor ploi torențiale, scrie CNN. Astazi, nivelul apei în Sena a ajuns la cinci metri, dar exista temeri ca acesta ar putea…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie bulgar, luni si marti, intreg teritoriul tarii vecine va fi afectat de caderi…

- Meteorologii au emis o Atenționare cod galben de ceața pentru Maramureș care este valabila pana la ora 12.00. Fenomene avertizate: ceata care determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m Zone vizate: – Județul Maramureș: Baia Mare, Șomcuta Mare, Tauții-Magherauș, Ulmeni, Ardusat,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca la Istanbul ca, in conformitate cu datele emise de Centrul local de Coordonare in cazul Dezastrelor, in perioada 17 - 19 ianuarie vor fi furtuni cu intensificari considerabile ale vantului,…

- Cod galben de inundatii in vestul tarii! Hidrologii au emis o antetionare in acest sens, valabila pentru judetele Timis si Caras-Severin. Vizate sunt raurile din bazinele: Bega – bazin superior, Timis – afluentii aferenti sectorului aval S.H. Caransebes – amonte S.H. Lugoj, din judetele: Caras Severin…

- Vine urgia peste Maramures! Meteorologii au emis o Atenționare meteorologica COD GALBEN care are ca interval de valabilitate: 16 ianuarie, ora 17.00 – 17 ianuarie, ora 20.00. Fenomene și regiuni vizate: in zona de munte – intensificari ale vantului, ninsori insemnate cantitativ, strat de zapada consistent;…