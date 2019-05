Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o atentionare nowcasting Cod galben de inundatii pentru rauri din mai multe judete, valabila de marți, 7 mai, ora 14.00 – miercuri, 8 mai ora 16.00. Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, se actualizeaza Atentionarea Hidrologica nr. […] The post ATENȚIONARE HIDROLOGICA: Cod galben de inundații in județul Alba, pana miercuri, 8 mai la ora 16.00 appeared first on Ziarul Unirea .