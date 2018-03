Atentionare de la salvamontisti, in prag de week-end Cum pe final de saptamana iarna pare decisa sa se reinstaleze in majoritatea masivelor, salvamontistii au ales sa transmita un mesaj celor care au de gand sa mearga la munte in acest week-end. Totul, pentru a se evita orice posibil risc la adresa sigurantei montaniarzilor dornici de aventuri la inaltime. Pe langa faptul ca se […] Atentionare de la salvamontisti, in prag de week-end is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a lamuri orice neclaritate in aceasta privinta, Administratia Prezidentiala transmite, vineri, intr-un comunicat, faptul ca nu au existat hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a tarii – CSAT – prin care sa se fi aprobat incheierea unor protocoale SRI-DNA sau intre SRI si alte entitati ale…

- INFORMARE Vești bune pentru județul nostru: zona Peștera-Padina, din Comuna Moroeni, a fost atestata drept stațiune turistica de interes Post-ul Agenda parlamentara: Claudiu Gilia (PSD) – Zona Peștera-Padina, atestata drept stațiune turistica de interes național apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- In cursul zilei de miercuri, Inspectia Judiciara a anuntat ca s-a exercitat o actiune disciplinara fata de inspectorul judiciar Elena Radescu – cea care a condus echipa de inspectori de la IJ, in cazul verificarilor facute anul trecut la Directia Nationala Anticoruptie. Sunt doua chestiuni avute in…

- Terra inca ascunde multe mistere. Spre exemplu, in desertul Nazca din Peru au fost dezhumate cinci mumii care nu par deloc sa fie homo sapiens. In principiu, mumiile arata ca niste oameni, numai ca sunt mai mici, au craniile alungite si poarta numai cate trei degete la fiecare mana. Desi ADN-ul lor…

- Politia rusa a deschis o dificila ancheta dupa ce un sac ce continea 27 de perechi de maini umane a fost gasit pe o insula a fluviului Amur, in apropiere de frontiera cu China Potrivit anchetatorilor, descoperirea unei maini a declansat cautari, ulterior fiind gasite si restul de 53, aflate intr-un…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, au fost instituite doua coduri, unul rosu de agitatie maritima hula si unul portocaliu de vant, in perioada…

- Cateva zeci de persoane au venit inca de sambata dimineata in fata Salii Palatului, locul unde se desfasoara Congresul extraordinar al PSD, dar nu pentru a asista la reuniunea social-democratilor, ci pentru a protesta. Au venit cu bannere si pancarte si au scandat diverse mesaje. “Dragnea, nu uita,…

- Asa dupa cum dezvaluiam cu ceva vreme in urma, „razboiul Justitiei” va fi transat in chiar sanul Consiliului Superior al Magistraturii, acolo unde Sectia pentru procurori reprezinta ultima reduta pe care s-au baricadat sustinatorii „Republicii Procurorilor”. Iata insa ca, dupa atata vreme in care nimeni…

- Viorica lui Dragnea a ”ucis”, ieri, imunoglobulina de care de abia a reusit sa faca rost colega ei Sorina Pintea. Conform obiceiului ei, premierita a citit si ieri, constiincioasa, foile pe care isi pregatise discursul destinat deschiderii sedintei de guvern. Asta ca nu cumva sa greseasca ceva vorbind…

- Tudor si Dragos Comaniciu, fostii proprietari ai companiei Delaco, lasa lactatele si preiau centrul comercial Magnolia Center din Brasov de la Miller Developments, divizie a grupului britanic de investitii in proprietati comerciale Miller Group, o tranzactie de 4 milioane de euro, spun sursele din…

- Tocmai faptul ca ultimii piloni pe care se mai sprijina tot mai subredul stat paralel fac insemnate eforturi logistice pentru a lua in deradere si a bagateliza activitatea Comisiei parlamentare de control a Serviciului de Paza si Protectie arata cat de mult se teme generalul Lucian Pahontu de faptul…

- Printul William, al doilea in ordinea de succesiune la coroana britanica, va face vara aceasta o vizita oficiala in Israel si in teritoriile palestiniene ocupate, o premiera. Nici un membru de acest nivel al familiei regale britanice nu a facut o vizita oficiala in Israel, de la crearea statului evreu,…

- Printre aspectele pe care le-a subliniat prim-vicepresedintele Comisiei Europene la finele sirului de intrevederi pe care le-a avut, joi, cu inaltii oficiali ai statului roman s-a numarat si o mentiune esentiala ce tine la aderarea la Spatiul Schengen. Numarul 2 in cadrul Comisiei Europene considera…

- Statul roman vrea sa restituie integral donatiile facute pentru „Cumintenia Pamantului” pana pe 31 decembrie 2018, iar proiectul de hotarare semnat de prim-ministrul Viorica Dancila se afla in dezbatere publica pana pe 10 martie, potrivit site-ului cultura.ro.Sumele de bani colectate potrivit…

- Continua intr-o veselie circul din comisiile parlamentare, acolo unde membrii acestora sunt luati la misto de catre oamenii din serviciile secrete audiati pe banda rulanta. Iar daca la comisia „Sufrageria” s-au dat raspunsuri numai la sanchi, in timp ce la comisia de control a SRI, George Maior a descins…

- Pe DN 1, între Cluj-Napoca și Turda, drumarii au fost prinși pe picior greșit de zapada cazuta. Nu s-a intervenit deloc. Deși ninsorile și gerul sunt anunțate de meteorologi de câteva zile, drumarii de la Direcția de Drumuri și Poduri Cluj, care administreaza…

- Capitala si 12 judete din sudul si estul tarii se afla marti, pentru a doua zi consecutiv, sub atentionare cod portocaliu de ninsori abundente si viscol. De asemenea, sunt in vigoare o atentionare cod galben de ninsori, vant puternic si viscol pentru sudul Banatului, Oltenia, Muntenia, Dobrogea si…

- Cati nu se enerveaza oare privindu-si tovarasul de masa cum sta toata seara cu ochii-n smartphone in loc sa faca conversatie, la un pahar? Pentru a rezolva aceste situatii iritante, un bar din Tara Galilor a gasit solutia. Astfel, Fat Boar, un pub galez, si-a anuntat clientii ca vor beneficia de o reducere…

- Anuntul facut seara trecuta de ministrul Justitiei – cel privind declaransarea procedurilor de revocare a procurorului-sef al DNA- a generat reactii atat la Cotroceni si in randul partidelor, la varful Ministerului Public, cat si in strada. Prin intermediul retelelor de socializare, reprezentanti ai…

- Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice (DGRFP) Timisoara aminteste ca „au obligația sa deschida și sa utilizeze cel puțin un cont de TVA contribuabilii inregistrați in scopuri de TVA pentru incasare și plata, potrivit art.316 din Codul Fiscal, și instituțiile publice inregistrate in scopuri…

- O argeșeanca de numai 47 de ani a murit din cauza gripei, in județ fiind confirmate alte 21 de cazuri de imbolnaviri. Femeia este din comuna Rociu și nu se vaccinase impotriva gripei. La nivel național, pana acum, s-au inregistrat 40 de decese din cauza acestei epidemii. Eliza Lupu, reprezentant…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Suediei ca, in conformitate cu datele prezentate de Institutul Meteorologic și Hidrologic local, pentru regiunile Gavleborg și Vasternorrland a fost emis cod…

- Iata ca Oana Schmidt Haineala se dovedeste mai greu de ucis, profesional vorbind, decat se asteptau vechii sai aliati, deveniti intre timp rivali de moarte. Iar faptul ca Haineala nu doar ca se intoarce la butoane, dar este deja noul sef al Corpului de control al Ministerului Justitiei nu poate decat…

- Dupa un an si trei luni, Adrian Severin cere sa fie eliberat conditionat. O merita fie doar si pentru ca i-a ”analfabetizat” pe colegii din penitenciar, dupa cum a subliniat avocata sa Alexandra Dogaru. Fost europarlamentar acuzat si condamnat pentru acte de coruptie (a cerut 100.000 de euro de la doi…

- Blocand importul anumitor deseuri, China, prima destinatie mondiala a reciclarii, lasa sa planeze amenintarea unui scenariu catastrofal pentru mediu in tarile dezvoltate si pune bete in roate propriei industrii de recuperare. Incepand cu aceasta luna, gigantul asiatic a sistat importul a 24 de categorii…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o informare meteorologica de vreme rea. Potrivit meteorologilor, un nou val de ninsori abundente si ger va pune stapânire pe tara noastra. La Primaria Capitalei a fost convocat Comandamentul de iarna.

- Opt drumuri judetene din judetele Caras Severin, Iasi si Vaslui sunt, vineri dimineata, in continuare inchise, potrivit Centrului Infotrafic. De asemenea, zeci de localitati din 3 judete au ramas nealimentate cu energie electrica.

- Comisia Europeana a adoptat prima strategie la nivel european privind materialele plastice, care prevede ca toate ambalajele sa devina reciclabile pana in 2030. In fiecare an, europenii genereaza 25 de milioane de tone de deseuri din plastic dar numai 30% (7,5 milioane de tone) din acestea sunt reciclate.…

- Avand 9 mandate de perchezitii, politistii bucuresteni, sprijiniti de colegii lor de la Directia de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au iesit miercuri dimineata pe teren. Se fac verificari domiciliare la adrese din Bucuresti, dar si din judetul limitrof, Ilfov,…

- UPDATE: Liviu Dragnea a confirmat ca PSD-ul o va prpune pe Dancila pentru functia de prim-ministru. Se vehiculeaza tot mai intens varianta ca eurodeputatul PSD ar fi propunerea cu care social-democratii au de gand sa mearga la Cotroceni. Nominalizarea Vioricai Dancila – politicianul in varsta de 54…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care calatoresc, tranziteaza sau desfașoara activitați pe teritoriul Regatului Țarilor de Jos ca, incepand cu luna februarie 2018, Inspectoratul Mediului Ambiant și de Transport olandez va aplica interdicția de a petrece perioada de odihna…

- Este posibila o casnicie cu o fantoma? O irlandeza in varsta de 45 de ani afirma ca este ”uniunea ideala” Fericita mireasa afirma ca mirele-fantoma este capabil sa aprinda lumina si aparatul de radio dar si sa deplaseze obiecte. Ea pretinde ca alesul inimii ei, pe care-l cheama Jack, are parul de culoare…

- Social-democratii se confrunta astazi cu o mare dilema: se fac de cacao debarcandu-l fortat pe Mihai Tudose sau se fac de cacao pupand ca niste penibili ce au ajuns Piata Independentei. Indiferent ce vor face, social-democratii s-au facut de mare rahat. In doar un an de la preluarea puterii si-au debarcat…

- “Guess My Age – Ghicește varsta”, show-ul prezentat de Dan Negru, la Antena 1, in care Roxana și Ramon Chicireanu, din Iași, au pierdut toți cei 100.000 de lei puși in joc, a fost joi seara lider de audiența la nivel național. In minutul de aur, de la ora 21.05, cei mai mulți telespectatori care se…

- Politistii clujeni au efectuat o razie, miercuri, 10 ianuarie, la periferia orasului, pe Calea Dezmirului si strada Platanilor. La actiune au luat parte 34 de politisti de ordine publica, investigatii criminale, rutieri, criminalisti, luptatori de actiuni speciale, 10 jandarmi si 12 politisti locali.

- Cea mai de notorietate poveste de dragoste pe care a trait-o Dani Oțil este cea cu Mihaela Radulescu, insa marea lui dragoste și prima a fost o tanara pe nume Oana. De-a lungul timpului, relația dintre prezentatorul de televiziune Dani Oțil și vedeta Mihaela Radulescu a facut sa curga multa cerneala.…

- Liderul ALDE le-a transmis un mesaj public partenerilor social-democrati din cadrul Coalitiei. Pe fondul “framantarilor” aparute in tabara PSD, dar si a recentului Comitet Executiv al PSD-ului, Calin Popescu Tariceanu a stat, marti, de vorba cu Liviu Dragnea. De la care a aflat ce anume s-a discutat…

- Dupa ce a fost audiat timp de mai multe ore, la Politia Capitalei, agentul de la Rutiera suspectat ca ar fi cel care a agresat doi copilasi, intr-un lift in Drumul Taberei, a fost retinut. Agentul venit, in 2010, de la Jandarmerie la Brigada Rutiera a Capitalei si in dreptul numelui caruia planeaza…

- Cea mai ingrozitoare veste pentru barbati vine acum din lumea tabloidelor britanice. Presa de peste Canalul Manecii spune ca o forma rara de salmonella poate duce la… explozia testiculelelor. Se pare ca un barbat pe nume David Worsley, in varsta de 59 de ani, a fost infectat cu salmonella africana,…

- Dupa ce, la finalul anului trecut, le comunica fanilor emisiunii sale zilnice o schimbare la nivel profesional, in sensul in care renunta sa mai apara zi de zi pe sticla, de la ora 18, pentru o productie de week-end, Dana Grecu a mai venit cu o veste la care multi nu se asteptau. De aceasta […] Dana…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Irlandei ca Serviciul National de Meteorologie irlandez a emis o alerta de vant puternic, cod galben pentru regiunile Wexford, Munster, Carlow, Kilkenny si Wicklow. Alerta a…

- Anul 2017 a fost unul de excepție pentru atleții turdeni, antrenați de soții Virgil și Nadina Costache. O medalie de bronz la Campionatul Mondial, o medalie de aur la Balcaniada, 3 titluri de campion național și 2 titluri de vicecampion național au fost cele mai bune rezultate ale tinerilor atleți turdeni.…

- Descoperire macabra a politistilor ieseni! Un fost pugilist a fost gasit mort în masina personala. Este vorba despre dublu campionul national Viorel Soroceanu, în vârsta de 63 de ani. Din primele informatii, se pare ca barbatul s-ar fi sinucis. Asta, pentru ca ar fi suferit…

- BERBEC Se pare ca sunteti nemultumit de tot ce se petrece in jur si aveti tendinta sa criticati pe toata lumea. Temperati-va spiritul critic, pentru ca riscati sa fiti considerat arogant. Nu este exclus sa intampinati dificultati in relatiile sentimentale. Aflati ca o ruda din alta localitate urmeaza…

- In cadrul competiției „Școala altfel” organizata in acest an, o numeroasa echipa a Colegiului „C.D. Loga”, coordonata de profesorul de fizica dr. Sandu Golcea, și-a adjudecat primul loc la secțiunea „Educație pentru sanatate și stil de viața sanatos”, cu proiectul „Living like an Astronaut” , obținand,…

- La o zi de cand modificarile la Legea 303/2004, cea privind Statutul magistratilor, primeau unda verde in plenul Senatului, urmand sa ia calea Cotrocenilor, in vederea promulgarii, la fel se intampla si cu proiectul de modificare a Legii 304/2004, privind organizarea judiciara. Si in acest caz, Camera…

- In ciuda oricarui zvon aparut pe acest subiect, Guvernul nu are in plan sa dea mai multe libere intre Craciun si Anul Nou. Si clarificarea in aceasta privinta a venit chiar de la Lia Olguta Vasilescu, social-democrata care conduce Ministerul Muncii. Astfel au aflat angajatii de la stat ca nu vor avea…

- Primaria Sectorului 1 a marcat luni, 18 decembrie, printr-o conferinta de presa comuna, inchiderea perioadei de sustenabilitate pentru proiectele cu finantare europeana ”Green Culture”, “Oameni de piatra” si „Bucurestiul te vrea in tenesi”. Cele trei proiecte amintite au avut ca obiectiv cresterea…

- Nu numai povestea, dar si prezenta fizica a Monarhiei in Romania debuteaza pe Dunare. Regele Carol Intai a intrat in tara pe un vapor, intr-un stil cat se poate de romanesc. Era deghizat, era dezertor, era un om cu pasaport fals. Se vorbeste mult si festivist, se inainteaza si deja se deconteaza “proiecte”…