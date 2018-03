Stiri pe aceeasi tema

- Zapada abundenta din ultimele 12 ore a facut ca astazi, 23 martie, in judetul Valcea sute de consumatori sa ramana fara curent electric, scoala dintr-o localitate sa fie inchisa si sa se inregistreze o serie de alunecari de teren. A fost instituit Cod galben de ninsori in tot judetul, pana la ora 15.00.

- Fenomen neobisnuit in Galati! Zapada cazuta vineri dimineata si este alba, ci are nuante de portocaliu. Specalistii spun ca este vorba de un fenomen meteorologic care si-a facut aparitia in Europa. Are aceasta denumire deoarece culoarea este data de praful saharian, care este adus de un ciclon din…

- Bacaul a fost lovit de o ultima rabufnire a iernii. De azi-noapte a inceput sa ninga abundent, iar drumurile au fost acoperite cu un strat serios de zapada, ingreunand circulația. Conducerea Primariei Bacau face apel la cetațeni sa evite pe cat este... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu de ninsoare, valabila pentru 14 judete si Capitala, ce va intra in vigoare de joi seara si va fi valabila pana vineri, la ora 15.00. In paralel va fi in vigoare si un cod galben de ninsori pentru jumatate de tara.

- Un fenomen destul de rar va avea loc in Romania. Pe langa avertizarile de Ninsori, viscol si ger un nor de nisip fin ridicat din Sahara de o masa de aer cald va ajunge in Romania. Acesta se va intalni cu frontul polar care a inghetat, deja, Romania, informeaza Antena3.ro. Fenomenul se resimte deja in…

- In luna martie sunt acumulate cele mai multe energii negative, a spus bioenergoterapeutul Lidia Fecioru la ”Adevaruri ascunse” de la Antena 3, care a explicat ce putem face pentru a ne proteja. ”Se spune ca...

- Zapada cazuta la sfarsitul lui februarie continua sa ne dea batai de cap. De data aceasta, este vorba despre inundatii. Marti, hidrologii emiteau un prim cod – galben – vizand raul Neajlov, unde se anuntau cresteri ale debitului si posibile depasiri ale cotelor de atentie. Vremea a continuat sa se incalzeasca,…

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, la Bratislava, pentru a protesta fata de asasinarea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak, intr-un val de solidaritate care a luat proportii internationale, transmite agentia EFE. Aproximativ zece mii de persoane s-au strans in Piata Libertatii,…

- „In conditiile in care Primaria se declara multumita de faptul ca Aradul este inzapezit iar prestatiile companiei platite din bani publici pentru a asigura serviciul specific sunt mai degraba simulate, mimate, ne-am gandit sa oferim aradenilor un exemplu de implicare civica. Chiar daca suntem siguri…

- Pana in 1 martie, ora 10, in județul Timiș vremea va fi deosebit de rece, local geroasa noaptea, cand temperaturile minime vor cobori sub -10 grade Celsius. Vantul va prezenta intensificari temporare, amplificand senzația de rece. In zilele cu temperaturi scazute, Ministerul Sanatații…

- O femeie in varsta de 83 de ani din localitatea ialomiteana Adancata a fost gasita marti decedata in zapada pe o strada din localitate. Citeste si: ULTIMA ORA – Lovitura GREA: Procurorii cer ANI GREI de INCHISOARE pentru Victor Ponta si Dan Sova Potrivit unor informatii oferite de reprezentantii…

- Zapada cazuta a ingreunat semnificativ circulația din Alba Iulia, motiv pentru care autoritațile au decis sa trimita in teren utilajele de intervenție. “Se lucreaza de la 4 dimineața, lucru care se poate proba, oricand, cu parcursul GPS, mașinile fiind dodate cu așa ceva (n.r. foto harta in material).…

- Aproximativ 250 de oameni au iesit in strada pentru a protesta impotriva deciziei lui Tudorel Toader de a declansa procedura de revocare din functie a Codrutei Kovesi. Joi seara peste 300 de oameni au iesit in strada la Brasov si au cerut demisia Guvernului si a ministrului justitiei.

- Asociatia Colectiv GTG 3010 colecteaza donatii pentru cei ramasi fara case si bunuri in cumplitul incendiul de la Medgidia, de la inceputul lunii februarie. Atunci, mai multe familii au ramas in strada, in toiul iernii, dupa ce flacarile s au raspandit la mai multe case.Totodata, potrivit asociatiei,…

- Pentru ca se apropie finalul de saptamana iar iubitorii de zapada vor lua partiile din munti cu asalt, salvamontistii avertizeaza: este pericol maxima de avalansa! “In Masivul Ceahlau , stratul de zapada masoara peste 80 cm si alerta cu privire la pericolul producerii avalanselor se mentine la cote…

- Doua mii de oameni au ieșit in Piața Victoriei, joi seara, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, la capatul unui lung monolog, a anunțat propunerea de demitere a șefei DNA, Laura Kodruța Kovesi. Sute de cetațeni au ieșit in strada, protestand fața ”punerea politica in practica a unui ordin”,și…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Republica Moldova ca Serviciul Hidrometeorologic de Stat local a emis un avertisment de cod galben de precipitatii puternice sub forma de ninsori si lapovita, valabil pentru zilele de…

- Macedonia i-a scos pe greci în strada. O fosta republica iugoslava folosește numele Macedonia, numele unei provincii din nordul Greciei. Se cearta pe aceasta tema de 27 de ani și nu reușesc sa ajunga la niciun acord.

- Un crater urias s-a format brusc pe o strada din sudul Chinei. Opt oameni au murit, iar trei sunt dati disparuti.Fortele de ordine au declarat ca au reusit sa scoata din groapa noua oameni.

- Concursul de construit oameni de zapada, demonstratia de zumba si parada cu faclii pe partia de schi se numara printre punctele de atractie ale Serbarilor zapezii 'Snow Fest' ce vor avea loc la sf...

- Accidentul a avut loc pe o strada din oras. Soferita a iesit de pe o strada laturalnica, a virat la dreapta, iar pentru ca nu s-a asigurat a lovit un alt autoturism care circula regulamentar. In urma impactului acesta a fost proiectat intr-un gard. Soferita, copilul ei, dar si soferul celuilalt…

- Tipul mesajului : Atenționare nowcasting Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Data emiterii : 03-02-2018 ora 16 Nr. mesajului : 2 Valabil de la : 03-02-2018 ora 16:30 pana la : 03-02-2018 ora 22:30 In zona : Județul Vrancea: Zona de munte; Județul Bacau: Zona…

- Atenționare nowcasting Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Valabil de la : 30-01-2018 ora 9:00 pana la : 30-01-2018 ora 15:00 In zona : Județul Vrancea: Zona de munte; Județul Bacau: Zona de munte; Județul Neamt: Zona de munte; Județul Suceava: Zona de munte;…

- Conflictul taximetristilor cu soferii Uber s-a transformat in razboi de strada, la Timisoara. Mai multi angajati ai celor doua servicii de transport s-au batut si a fost nevoie de interventia jandarmilor.

- Copiii impreuna cu parinții sunt așteptați sa-și demonstreze talentul in a realiza cei mai deosebiți oameni de zapada. Cea de-a patra editie a ineditului concurs se va desfasura duminica, 28 ianuarie 2017, de la ora 11, pe dealul Galațiului, inainte de Manastirea Faget- Boholț, pe partea stanga, anunța…

- Romania a fost in 2017 in zodia protestelor. Sute de mii de oameni au protestat pe strazi, iar 2018 a inceput la fel. Modificarea legilor justitiei i-a scos pe oameni in strada. Extrem de nervos, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, lanseaza un atac extrem de dur la adresa protestelor…

- Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalau, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza municipiului, marți, in jurul orei 15, au efectuat semnalul regulamentar de oprire conducatorului unui autoturism, iar acesta nu a oprit, continuandu-si deplasarea. Echipajul a trecut…

- Ninsoarea de saptamana trecuta i-a bucurat enorm pe ieseni mai ales pentru ca a adus un strat consistent de zapada - material necesar pentru eliberarea spiritului creator si in cazul copiilor si in cazul adultilor. Orasul a fost impanzit de oameni de zapada superbi (VEDETI AICI). Dar unii ieseni au…

- Cel puțin patru persoane au murit, marți, in Germania in urma unei coliziuni dintre un elicopter și un avion produsa in sud-vestul țarii, scrie Daily Express. Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situat in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane,…

- Un bloc de pe Aleea Noua, din apropierea Scolii Gimnaziale 7, a fost cuprins de flacari marti dupa-amiaza. Incendiul a izbucnit de la parter, insa fumul extrem de gros a cuprins in putine minute tot blocul.

- O armata de oameni de zapada a invadat un parc din nord-estul Chinei. Spunem armata pentru ca este vorba despre nu mai putin de 2018 exemplare de toate marimile. Multimea de oameni de zapada i-a...

- Ninsoarea de noaptea trecuta i-a scos pe ieseni din case. Frigul nu mai musca, cerul cernea fulgi desi, iar zapada era moale si curata. Parintii i-au scos pe copii la plimbari relaxante cu saniutele, iar adolescentii au ridicat oameni de zapada caraghiosi. FOTO: Virgil Leitoiu

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca, in conformitate cu datele transmise de autoritațile locale, in perioada 17-18 ianuarie 2018 vor fi caderi masive de zapada, vant puternic și carosabil alunecos. Regiunile…

- Iarna isi intra in drepturi! Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare meteorologica de ninsori viscolite si precipitatii insemnate cantitativ pentru mai multe judete ale tarii. In perioada 17 ianuarie, ora 18 - 18 ianuarie, ora 20 sunt asteptate vant puternic, viscol, zapada troienita…

- O femeie in varsta de 53 de ani, din municipiul Constanta, a restituit din proprie initiativa, sesizand Politia, suma de 20.000 de lei gasiti pe strada, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta.

- Ninsorile puternice care au cazut in ultimele zile in Japonia afecteaza traficul feroviar. Peste 400 de oameni au ramas blocați timp de mai bine de 10 ore intr-un tren. Zapada a facut calea ferata impracticabila.

- In cursul serii de joi, oficialii din Primaria Iasi au transmis un amplu comunicat privind incidentul de pe soseaua Nicolina, acolo unde o bucata din artera se surpa, din cauza unui santier pentru un bloc cu 12 etaje. ApaVital a facut joi sapaturi la conducta de apa potabila care este in zona.

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 24 de ani, din Florești, sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere, amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.Conform IPJ…

- Monalisa Pandelea, in varsta de doar 26 de ani, a murit zilele trecute, fiind rapusa de o boala necrutatoare, care a evoluat foarte rapid. Tanara s-a stins din viata pe patul unui spital, potrivit apropiatilor sai. Ea fusese diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer de piele si se pare ca boala…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au arestat un barnat dar în urmarire nationala si internationala, pentru savârsirea infractiunilor de tentativa la omor si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. La data de 3 ianuarie…

- Milioane de oameni din intreaga lume au sarbatorit in strada trecerea in anul 2018, admirand spectacole impresionante de lumini si artificii care au avut loc in orase precum Sydney, Dubai, New York, Paris sau Londra, scrie News.ro. Evenimentele de celebrare a noului an s-au desfasurat, insa, in conditii…

- De la Josef Mengele, medicul supranumit „Ingerul mortii”, capitanul SS care a facut experimente odiose pe evrei la Auschwitz, pana la Harold Shipman, supranumit „Doctorul Moarte“, care si-a ucis 218 pacienti, de-a lungul istoriei s-au inregistrat zeci de medici criminali in serie.

- Noul val de proteste in strada (dar și in Parlament) nu se bucura de sprijinul popular pe care l-am fi așteptat luand in considerare amploarea manifestațiilor din februarie. Personal nu aquiesez la cifra de 600 000 de oameni in strada pentru acel moment dar cel 300 000 este relativ plauzibil. Prin…

- Anul 2017 a fost marcat de o serie de proteste, propunerile de modificare a unor legi privind justitia fiind principalul motiv care i-a motivat pe oameni sa iasa in strada. Apogeul a fost atins in februarie cand sute de mii de oameni au manifestat in toata tara.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in zilele de 24 și 25 decembrie 2017, este anunțata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturi. Autoritațile portugheze recomanda pasagerilor…