- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ungaria ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, a fost emis cod rosu de ninsori si viscol puternic, in perioada 18-19 martie 2018, pentru regiunile din est si nord-est,…

- Ninsorile nu revin doar in Romania, ci și in țara vecina. Este cod roșu de ninsori in Ungaria, valabil pana maine 19 martie. In acest context, MAE a emis o atenționare de calatorie pentru a-informa pe romani despre situația din Ungaria. Meteorologii din Ungaria au emis cod rosu de ninsori si viscol…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu datele furnizate de Agenția Meteorologica a Japoniei, a fost instituita o alerta de nivelul 3, prin care cetațenii sunt rugați sa nu se aproprie de zona vulcanului…

- Ministerul Afacerilor Externe ii avertizeaza pe romanii care se afla sau calatoresc in Franța ca autoritațile au emis coduri portocalii și roșii de vreme severa. Țara se confrunta cu ninsori abundente, ger și viscol. Ministerul Afacerilor Externe ii avertizeaza pe romanii care se afla sau calatoresc…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca, incepand din 1 martie 2018, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile locale si de Meteo France, a fost emis codul portocaliu de vant puternic, ninsori abundente,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca, in data de 2 martie 2018, este programata o greva a personalului tehnic (conductori de tren) din cadrul companiei feroviare nationale RENFE, fapt pentru care operatorul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis, marti, atentionari de calatorie pentru mai multe țari din Europa precum Polonia, Ucraina si Ungaria, Suedia și Franța, pe fondul vremii nefavorabile . Valul de ger siberian care a lovit continentul european a facut victime in mai multe țari și se așteapta…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italia ca Serviciul de Protectie Civila local a emis un cod galben cu precipitatii abundente in regiunile Emilia Romagna, Abruzzo, Molise si Veneto. Conditii meteorologice severe,…

- MAE, atentionare de calatorie pentru Serbia. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia cu privire la emiterea unui cod portocaliu si galben de ninsori, vant si ger pe teritoriul acestui stat. MAE atrage atentia…

- MAE informeaza cetatenii romani ca in Serbia, pentru perioada 26-28 februarie, sunt asteptate precipitatii abundente sub forma de ninsoare, intensificari ale vantului si temperaturi scazute, fapt pentru care s-au emis coduri portocaliu si galben pentru intreg teritoriul, potrivit unui comunicat.…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia ca prognozele meteorologice locale indica, pentru perioada 26-28 februarie 2018, precipitații abundente sub forma de ninsoare, insoțite de intensificari ale vantului…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat local a emis un avertisment de cod galben de precipitații puternice sub forma de ninsori si lapovița, fiind prognozata si a fost prognozata depunerea de strat de zapada consistent pe drumurile publice, unde exista posibilitatea formarii de troiene, plus depuneri…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Republica Moldova ca Serviciul Hidrometeorologic de Stat local a emis un avertisment de cod galben de precipitatii puternice sub forma de ninsori si lapovita, valabil pentru zilele de 15…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Maldive ca, din cauza escaladarii situației politice, autoritațile locale au decretat stare de urgența , pentru 15 zile, cu efecte precum limitarea anumitor drepturi și servicii,…

- Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Republica India: +911126141663, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Liban ca, in contextul unor divergente de natura politica interna, au loc manifestatii publice de protest in zona Mar Elias din Beirut, in suburbiile din sudul capitalei Beirut si in apropierea…

- Un roman printre raniți, in accidentul de tren de la Milano. Un grav accident feroviar a avut loc joi, 25 ianuarie, cand un tren a deraiat in apropiere de Milano, in Italia. Trei persoane și-au pierdut viața și alte peste 100 au fost ranite , relateaza presa italiana. Inițial, Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pe fondul inrautatirii generale a conditiilor meteo, pentru data de 25 ianuarie 2018 s-a suspendat circulatia vapoarelor din porturile Pireu, Lavrio si Rafina. Totodata,…

- Accident feroviar in Italia, unde tren a deraiat in apropiere de Milano. Doua persoane și-au pierdut viața și alte peste 100 au fost ranite, relateaza presa italiana. UPDATE ora 10.44: Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, intr-un comunicat de presa, ca verifica daca printre victimele accidentului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii din judetul Karditsa au anuntat organizarea unei blocade cu tractoare si masini agricole pentru data de 24 ianuarie 2018, in intersectia Megalochori, pe noua…

- Ministerul de Externe atentioneaza romanii asupra blocadei fermierilor din Grecia. Totodata, pentru ziua de joi, 25 ianuarie 2018, fermierii din judetul Larisa au anuntat organizarea unei blocade cu tractoare si masini agricole pe DN in zona orasului Larisa, la intersectia Nikea / Platykambos, potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii din judetul Karditsa au anuntat organizarea unei blocade cu tractoare si alte masini agricole, la data de 22 ianuarie 2018, pe E65 noua autostrada din Grecia…

- Compania de transport maritim IDO a anuntat anularea unor curse de ferryboat si autobuz marin pe Bosfor si Marea Marmara. Se recomanda cetatenilor romani care calatoresc in Istanbul sa manifeste prudenta, informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES.Cetatenii romani pot solicita asistenta…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca la Istanbul ca, in conformitate cu datele emise de Centrul local de Coordonare in cazul Dezastrelor, in perioada 17 - 19 ianuarie vor fi furtuni cu intensificari considerabile ale…

- De asemenea, vor fi furtuni cu vant foarte puternic, ajungand pana la o viteza de 100 km/h. Cetațenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Berlin: +493021239555, +493021239514 si +493021239516, Consulatului General al Romaniei la Bonn: +492286838135;…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 17-18 ianuarie 2018 vor fi caderi masive de zapada, vant puternic si carosabil alunecos. Regiunile Chernihiv,…

- Aceste regiuni ucrainene se vor confrunta cu condiții meteorologice severe, vant puternic de 15-20 m/s, viscol și caderi de zapada de pana la 40 cm, iar in Kiev stratul de zapada poate sa ajunga pana la 20 cm. De asemenea, in regiunile Dnipropetrovsk, Zaporojie și Herson, sunt așteptate ploi torențiale,…

- MAE avertizeaza cetațenii care doresc sa calatoreasca sau se afla pe teritoriul Franței ca pana la finalul lunii ianuarie, țara va ramane in stare de alerta din cauza epidemiei de gripa. MAE a emis o avertizare de calatorie pentru Franța. Autoritațile din Hexagon au anunțat ca țara va menține starea…

- Epidemia de gripa a facut victime, in special, in randul persoanelor cu varste cuprinse intre 15 și 64 ani. Au fost inregistrate un numar de aproximativ 12.000 persoane care s-au prezentat la serviciul de urgențe pe intreg teritoriul Franței. Autoritațile locale considera ca varful endemic nu a fost…

- Avertizarea de cod galben de ninsori vizeaza Vidin, Montana, Vrața, Pleven, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Loveci, Sofia Regiune, Sofia, Pernik, Kiustendil, Blagoevgrad, Pazardjik, Smolian și Plovdiv. Se recomanda urmarirea situației din zonele respective, iar șoferii sa conduca preventiv, sa respecte…

- Precipitatiile din aceste zone pot crea, in combinatie cu rafalele de vant, troiene de zapada. Potrivit MAE, se recomanda sa se urmareasca cu atentie situatia din zonele respective, iar soferii sa conduca preventiv, sa respecte strict semnalizarea rutiera temporara si indicatiile/semnele organelor…

- "Pentru a evita intarzierile, recomandam cetatenilor romani consultarea in prealabil a informatiilor oferite de operatorii si companiile pentru liniile aeriene la care au planificate calatoriile", se arata intr-un comunicat de presa remis vineri MEDIAFAX.Cetatenii romani pot solicita asistenta…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federația Navala Panelena a anunțat declanșarea unei greve de 24 de ore pentru ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, și, ca urmare, vapoarele vor ramane ancorate in toate porturile…

- Aeroportul international Ngurah Rai din Denpasar/Bali este deschis, iar activitatile se desfasoara normal. In cazul unei eruptii puternice si in funcție de directia norului de cenusa este posibila inchiderea din nou a aeroportului Ngurah Rai si, pe cale de consecința, persoanele aflate in insula…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, joi, o atentionare pentru cetatenii romani care tranziteaza, calatoresc sau se afla pe teritoriul Canadei, dupa ce Ministerul Mediului local a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec si Manitoba.…

- Pentru zilele de joi, 04 ianuarie 2018, și pana sambata, 06 ianuarie 2018, sunt prognozate temperaturi minime de -30 grade Celsius, pe alocuri mai scazute. Pentru provinciile atlantice (Nova Scotia, Newfoundland și Labrador, Prince Edward Island, New Brunswick) și zone din Quebec au fost emise…

- Alerta a fost emisa ca urmare a trecerii furtunii Eleanor ce a cauzat inundatii puternice pe coasta de vest a Irlandei si este in vigoare pana joi, ora locala 14,00, informeaza MAE intr-un comunicat remis miercuri. Conditiile meteorologice prognozate avertizeaza cu privire la cresterea…

- Potrivit unui comunicat MAE, cea mai afectata zona va fi coasta de vest a Olandei, unde sunt asteptate ca rafalele de vant sa atinga viteze de pana la 115 km/ora. Sursa citata mai precizeaza ca Aeroportul Schiphol din Amsterdam avertizeaza ca, din cauza vantului puternic, exista posibilitatea…

- Potrivit MAE, Institutul olandez de Meteorologie a emis un cod galben de vant puternic pentru miercuri, cea mai afectata zona urmand a fi coasta de vest a Olandei, unde sunt asteptate rafalele de vant de pana la 115 kilometri la ota. ”Aeroportul Schiphol din Amsterdam avertizeaza ca din cauza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in zilele de 24 si 25 decembrie 2017, este anuntata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturi. Autoritatile portugheze recomanda pasagerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca, in zilele de 24 și 25 decembrie 2017, este anunțata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturi. Autoritațile portugheze recomanda pasagerilor…