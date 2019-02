Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, sambata, 16 februarie, in Barcelona vor avea loc manifestari de strada. Cetatenii romani pot…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, la data de 16 februarie 2019, in Barcelona, vor avea loc manifestari de strada.Cetatenii romani pot solicita…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, respectiv vant puternic, navele din porturile Pireu, Lavrio si Rafina sunt oprite la tarm.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca sindicatele taximetristilor au anuntat declansarea unei greve generale pe termen nelimitat si blocarea mai multor artere de circulatie in Madrid. De asemenea, este…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca sindicatele taximetristilor au anuntat declansarea, in ziua de 21 ianuarie 2019, a unei greve generale pe termen nelimitat si blocarea mai multor artere de circulatie…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca vineri a fost anuntata o greva la nivel national a REMFE si ADIF (societatea nationala de transport feroviar), precizeaza MAE. Totodata, Politia ...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Comunitatea Valenciana, ca Agentia Meteorologica de Stat ndash; AEMET, a emis o avertizare de tip coduri portocaliu si rosu, cu un grad mare de probabilitate 40 ndash; 70…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei ca Agentia Meteorologica de Stat - AEMET a emis un cod portocaliu de fenomen...