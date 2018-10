Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa al MAE, compania furnizeaza servicii de gestiune si manipulare a bagajelor pentru unele dintre companiile aeriene care asigura zboruri de pe Aeroportul Zaventem. 'Companiile aeriene Tarom si Blue Air, care opereaza zborurile din Belgia catre Romania de pe Aeroportul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritatile locale grecesti luand masura de evacuare a satului Vigla. Cetatenii romani pot solicita…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii informeaza pe romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa mearga in Italia ca Serviciul de Protectie Civila local a emis sambata un avertisment de cod rosu pentru precipitatii intense, pentru versantul ionic al regiunii Calabria, respectiv pentru regiunea Puglia.…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare pentru romanii care urmeaza sa calatoreasca in Rhodos in urmatoarele zile deoarece exista un risc ridicat de producere a incendiilor de vegetație. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Coreea ca Administratia Meteorologica locala a estimat ca Taifunul Soulik va trece peste Peninsula Coreeana in perioada 23 - 25 august 2018 si va provoca daune serioase din cauza…

- Sunt afectate orasele Prince George, Prince Rupert, Kamloops, Cariboo, informeaza MAE intr-o atentionare de calatorie transmisa, miercuri, AGERPRES.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Vancouver: +1 604.633.0786…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Federala Germania ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in perioada 7-9 august 2018, prognozele meteorologice indica o crestere semnificativa a temperaturilor,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei ca autoritatile spaniole au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru regiunea Andaluzia - Cordoba, Jaen, Huelva, Sevilla - unde vor fi inregistrate…