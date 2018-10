Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritațile locale grecești luand masura de evacuare a satului Vigla.Cetațenii romani pot solicita…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritatile locale grecesti luand masura de evacuare a satului Vigla. Cetatenii romani pot solicita…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare pentru romanii care urmeaza sa calatoreasca in Rhodos in urmatoarele zile deoarece exista un risc ridicat de producere a incendiilor de vegetație. ”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca…

- Potrivit unui comunicat al MAE transmis vineri AGERPRES, in toate punctele de trecere a frontierei sunt instituite masuri suplimentare de control, fiind interzisa introducerea, pe teritoriul Republicii Bulgaria, in scopul consumului personal, a carnii de porc sau a produselor alimentare avand la baza…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Bulgaria ca Autoritatea locala pentru Siguranta Alimentara a luat masuri in scopul patrunderii pe teritoriul tarii a virusului pestei porcine africane. Astfel, este interzisa introducerea…

- Potrivit MAE, in zilele de luni si marti, Serviciul grec de Meteorologie a prognozat un "cod portocaliu" de vreme nefavorabila, fiind probabile averse de ploaie, furtuni la nivel local, si vant puternic in cea mai mare parte a tarii. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele…

- Sunt afectate orasele Prince George, Prince Rupert, Kamloops, Cariboo, informeaza MAE intr-o atentionare de calatorie transmisa, miercuri, AGERPRES.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Vancouver: +1 604.633.0786…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei ca autoritatile spaniole au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru regiunea Andaluzia - Cordoba, Jaen, Huelva, Sevilla - unde vor fi inregistrate…