- Atentionare de calatorie Republica Moldova – Posibile manifestatii publice Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Moldova ca exista posibilitatea aparitiei unor manifestatii publice de protest, in…

- Rusia a salutat formarea noului guvern in Republica Moldova si s-a declarat deschisa cooperarii cu acesta Rusia saluta formarea noului guvern in Republica Moldova si se declara deschisa cooperarii cu acesta in vederea restabilirii unor relatii bilaterale reciproc avantajoase, anunta un comunicat al…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, a spus ca s-a intalnit cu ambasadorii acreditați la Chișinau și a dat asigurari ca va colabora activ cu Guvernul Maiei Sandu și cu majoritatea parlamentara creata de ACUM și PSRM. Dodon a scris pe Facebook ca la intrevedere au participat 30 de șefi de misiuni…

- CHIȘINAU, 16 apr– Sputnik. Incendiul de la Catedrala Notre Dame din Paris a stârnit un val de emoții în întreaga lume. Mesaje de solidaritate în adresa parizienilor au fost transmise din marile capitale europene, Vatican, SUA, UNESCO. © AFP 2019 / STEPHANE DE SAKUTINFranța:…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Franta ca functionarii vamali din porturile Calais si Dunkerque au declansat o actiune de protest pe o perioada nedeterminata. Se vor inregistra perturbari in reteaua de transporturi,…