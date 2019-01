In perioada mentionata, vor fi ninsori masive cu depunere a unui strat consistent de zapada (inclusiv cu pericol crescut de avalanse), in special in landurile Tirol, Niederosterreich, Salzburg, Vorarlberg, Oberosterreich si Steiermark, precizeaza MAE intr-un comunicat remis marti. De asemenea, pot exista blocaje in circulatia rutiera si drumuri inchise in respectivele landuri. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Viena 0043-1-503.24.65, 0043-1-505.23.81 si 0043-1-230.95.10, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact…