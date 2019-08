Atenţionare de călătorie pentru Grecia. Risc de infecție cu West Nile Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile responsabile au avertizat asupra riscului contractarii virusului West Nile pentru perioada de vara. "Pana in prezent au fost raportate un numar de 25 de cazuri, dintre care doua persoane au decedat. Se recomanda sa se foloseasca imbracaminte care sa acopere cea mai mare parte a corpului si, de asemenea, sa foloseasca repelente si spray atat pentru corp, cat si pentru mediul inconjurator", se precizeaza intr-un comunicat al MAE. Conform aceleiasi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

