Stiri pe aceeasi tema

- MAE avertizeaza romanii care calatoresc in Grecia ca exista riscul contractarii virusului West Nile, in conditiile in care pana acum au fost anuntate 25 de cazuri, doua persoane decedand.”Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile responsabile au avertizat asupra riscului contractarii virusului West Nile pentru perioada de vara. "Pana in prezent au fost raportate un numar de 25 de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru vineri, Serviciul local de Meteorologie a emis o prognoza de temperaturi ridicate, caniculare, pentru intreg teritoriul

- Ministerul de Externe atenționeaza romanii care calatoresc in Grecia ca luni, 22 iulie, exista un risc ridicat de incendiu de vegetație in mai multe zone, din cauza vantului și a temperaturilor ridicate, transmite MAE. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, pentru urmatorul interval de timp, serviciul local de meteorologie a emis o prognoza de vreme nefavorabila, respectiv ploi torentiale, furtuni, vant in rafale si grindina.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani, care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena, ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie grad 4 din 5 in data de 12.07.2019, pe fondul vantului si al temperaturilor…

