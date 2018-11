Atentionare de calatorie pentru Franta din cauza actiunilor de protest: Sunt posibile blocaje, informati-va din timp!

Stiri pe aceeasi tema

- In consecinta, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa manifeste atentie sporita in planificarea calatoriilor, fiind posibile blocaje ale drumurilor, ale barierelor cu plata de pe autostrazi, ale statiilor de carburant, ale suprafetelor comerciale, ale porturilor, aeroporturilor,…

- Controalele la frontiere au fost restabilite conform dispozitiilor articolelor 25 si 27 din Codul frontierelor Schengen, dupa atentatele care au avut loc la Paris la data de 13 noiembrie 2015, precizeaza MAE, intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate, cetatenii romani…

- Potrivit Protectiei Civile, vantul poate sa atinga o viteza de 180-190 kilometri la ora, intensitatea fiind echivalenta unei furtuni tropicale. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Republica Portugheza: +351.213.968.812, +351.213.979.982,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei, ca Agentia Meteorologica de Stat locala (AEMET) a emis o avertizare cod rosu de ploi abundente in sudul Andaluziei, in special in provincia Malaga, pana…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritațile locale grecești luand masura de evacuare a satului Vigla.Cetațenii romani pot solicita…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritatile locale grecesti luand masura de evacuare a satului Vigla. Cetatenii romani pot solicita…

- Potrivit MAE, Centrul de Meteorologie din Franta, in perioada 8 - 11 octombrie 2018, a instituit cod portocaliu de inundatii si ploi abundente pentru departamentele Bouches-du-Rhone, Var, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Gard si Pyrenees Orientales. Avertizarea este valabila pana joi. Cetatenilor…

- Potrivit MAE, in zilele de luni si marti, Serviciul grec de Meteorologie a prognozat un "cod portocaliu" de vreme nefavorabila, fiind probabile averse de ploaie, furtuni la nivel local, si vant puternic in cea mai mare parte a tarii. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele…