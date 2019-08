Atenţionare de călătorie pentru Bulgaria. Aglomerație la Vama Ruse Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa revina duminica, 18 august, in Romania, dinspre Bulgaria, Grecia sau Turcia ca exista premisele ca la punctul de frontiera Ruse sa se creeze coloane mari de autoturisme si autocare, fapt ce va duce la cresterea timpilor de asteptare. De asemenea, mentioneaza MAE, la solicitarea autoritatilor bulgare vamale, se recomanda ca turistii romani care aleg sa revina in tara prin PCTF Ruse - Giurgiu sa pregateasca suma exacta pentru taxa de pod, si anume 4 (patru) leva sau 2 (doi) euro, in acest mod putand fi scurtat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

