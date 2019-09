Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, unde pilotii de la British Airways sunt in greva, majoritatea zborurilor companiei care decoleaza din Marea Britanie fiind anulate, luni si marti. Greva afecteaza si zborurile…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Regatul Spaniei, pe calea aerului, ca activitatea pe Aeroporturile El Prat din Barcelona, în perioadele 24-25 august si

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde circulatia prin punctul transfrontalier Biriatou este restrictionata, in perioada 23-26 august, avand in vedere desfasurarea Summit-ului G7 de la Biarritz (Republica Franceza). Soferii sunt sfatuiti sa evite, pe…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza sau doresc sa mearga cu autoturismul dinspre Spania catre Franta prin punctul transfrontalier Biriatou ca, in perioada 23 - 26 august, autoritatile locale au anuntat activarea unui plan operational pentru a face fata posibilelor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca in perioada 24 - 26 august, cu prilejul organizarii Summit-ului G7 in localitatea Biarritz, autoritatile franceze au stabilit unele masuri de restrictionare a circulatiei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania, ca, in conformitate cu informatiile publicate in mass-media locala, in data de 9 august 2019, se va declansa o greva generala pe aeroportul El-Prat din Barcelona.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Italiana ca, duminica si luni, mai multe organizatii sindicale din domeniul transporturilor au anuntat o greva a operatorilor statiilor de taxare de pe autostrazi, scrie…

