- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Grecia ca serviciul de meteorologie local anunta în continuare ninsori, furtuni si rafale puternice de

- MAE avertizeaza romanii care vor sa calatoreasca in Bulgaria ca a fost emis cod portocaliu si galben de ninsori, pentru vineri si sambata, ceea ce ar putea duce la blocarea unor drumuri, iar in Grecia va fi furtuna, lapovita si ninsoare in largul Marii Egee.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca în Republica Elena ca Serviciul de Meteorologie local a prognozat, pentru 3 si 4 ianuarie, furtuna, lapovita si ninsoare,

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare de calatorie pentru cetatenii romani care-si fac planuri de vacanta in Grecia. Serviciul de meteorologie local prognozeaza furtuna, lapovita, ninsoare si valuri violente.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Thailandei ca, pentru intervalul de timp 3-5 ianuarie, furtuna tropicala...

- Ministerul Afacerilor Extrrne informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA, in mod special in zona statelor Florida, Alabama, Georgia, Carolina de Sud si Carolina de Nord ca uraganul Michael a devenit mai puternic, fiind evaluat ca furtuna de grad 4 extrem…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau vor sa calatoreasca in Grecia ca se inregistreaza un incendiu in insula Corfu, in apropierea plajei Kalami, autoritatile locale grecesti luand masura de evacuare a satului Vigla.

