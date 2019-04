Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Irlanda ca Serviciul local de Meteorologie a emis un cod portocaliu de vant puternic pentru regiunile Donegal, Leitrim, Mayo si Sligo si un cod galben de vant puternic pentru celelalte…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Irlanda ca Serviciul local de Meteorologie a emis un cod portocaliu de vant puternic pentru regiunile Donegal, Leitrim, Mayo si Sligo si un cod galben de vant puternic pentru celelalte…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, in cursul zilei de marti, 21 de regiuni vor fi afectate de precipitatii sub…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul de Meteorologie si Hidrologie local, in cursul zilei de 12 martie 2019, 21 de regiuni vor fi afectate de precipitatii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul local de Meteorologie a emis, pentru vineri si sambata, un cod portocaliu de furtuni puternice, vant cu intensitate de 9 - 10 pe scara Beaufort (viteza…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca datorita conditiilor meteo nefavorabile, respectiv vant puternic, navele din porturile Pireu, Lavrio si Rafina sunt oprite la tarm.De asemenea, Serviciul elen de Meteorologie a declarat…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca în Irlanda ca Serviciul local de Meteorologie a emis o atenționare cod portocaliu de vânt puternic.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Irlanda ca Serviciul local de Meteorologie a emis o atentionare cod portocaliu de vant puternic. Potrivit unui comunicat de presa remis de MAE, vantul va atinge viteze…