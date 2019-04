Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru Spania, intrucat joi sunt anuntate demonstratii in centrul orasului Barcelona, cu un numar mare de participanti. Ca urmare, se asteapta perturbari ale traficului rutier si pietonal.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, au fost emise coduri portocaliu si rosu pentru conditii meteorologice severe in intervalul 25 26 ianuarie…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, au fost emise coduri portocaliu si rosu de conditii meteorologice severe pentru vineri si sambata.Pentru…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca miscarea "vestelor galbene" a continuat in ultima perioada, iar pe retelele de socializare au fost lansate noi apeluri la manifestatii si blocaje in Paris si alte…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca miscarea ‘vestelor galbene’ a continuat in ultima perioada, iar pe retelele de socializare au fost lansate noi apeluri la manifestatii si blocaje in Paris si alte localitati…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia ca prognozele meteorologice locale indica pentru perioada 10-12 ianuarie 2019 caderi abundente de zapada, fiind emis cod portocaliu pentru aproape intreg teritoriul Serbiei…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia ca prognozele meteorologice locale indica pentru perioada 10-12 ianuarie caderi abundente de zapada, fiind emis cod portocaliu pentru aproape intreg teritoriul Serbiei (cu…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Serbia ca prognozele meteorologice locale indica pentru perioada 10 12 ianuarie 2019 caderi abundente de zapada, fiind emis cod portocaliu pentru aproape intreg teritoriul Serbiei…