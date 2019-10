Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ii informeaza pe romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in Hong Kong ca pe parcursul ultimelor luni, au avut loc o serie de proteste, unele degenerand in confruntari intre manifestanți și forțele de ordine, anunța MEDIAFAX.Citește și: Klaus Iohannis…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze ca, pe parcursul ultimelor luni, au avut loc o serie de proteste, unele degenerand in confruntari intre manifestanti…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze ca, pe parcursul ultimelor luni, au avut loc o serie de proteste, unele degenerand in confruntari intre…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde circulatia prin punctul transfrontalier Biriatou este restrictionata, in perioada 23-26 august, avand in vedere desfasurarea Summit-ului G7 de la Biarritz (Republica Franceza). Soferii sunt sfatuiti sa evite, pe…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze ca, in ur...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze ca, in urma protestelor din ultima perioada - unele chiar degenerand in confruntari violente intre manifestanti…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regiunea Administrativa Speciala Hong Kong a Republicii Populare Chineze ca, in urma protestelor din ultima perioada - unele chiar degenerand in confruntari violente intre manifestanti…

- Ministerul de Externe informeaza romanii care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in China in legatura cu desfașurarea unor proteste in perioada iulie-august și asupra riscului ca Aeroportul Internațional Hong Kong sa fie blocat de protestatari. "Ministerul Afacerilor Externe informeaza…