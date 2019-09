Atenţionare de călătorie la granița turco-bulgară Atentionare de calatorie la granița turco-bulgara Foto: Arhiva. Ministerul de Externe de la Bucuresti le recomanda cetatenilor români care se întorc în tara din Turcia cu masinile sa amâne pâna mâine, daca este posibil, trecerea frontierei turco-bulgare. Într-o atentionare de calatorie se arata ca punctele de trecere a frontierei rutiere sunt foarte aglomerate, iar timpul de asteptare pe sensul de trecere spre Bulgaria este foarte mare - de aproximativ 15 ore. Daca nu este posibila amânarea calatoriei pâna mâine, cetatenilor… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

