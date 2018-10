Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie pentru Spania, unde autoritatile au emis Cod rosu de ploi abundente pentru sudul Andaluziei, in special in provincia Malaga, informeaza News.ro.MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei, ca Agentia Meteorologica de Stat locala (AEMET) a emis o avertizare de ploi abundente in sudul Andaluziei, in special in provincia Malaga, pana joi. Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu informatiile distribuite de Agentia Meteorologica niponlt;https: www.jma.go.jp en warn gt;a, in special zona Tohoku, aflata in nordul Japoniei, s a emis o…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care intentioneaza sa tranziteze sau sa calatoreasca in Croatia, Belgia si Spania ca au loc greve la compania aeriana croata si la compania aeriana Ryanair, in Regatul Belgiei, iar pe teritoriul Regatului Spaniei este cod portocaliu de canicula…