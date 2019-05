Atenționare de călătorie în Olanda. Grevă în transportul public Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Tarilor de Jos ca Federatia Nationala a Sindicatelor din Olanda (FNV) a anuntat greve, pe intreg teritoriul Olandei pentru marti, 28 mai 2019, pentru 24 de ore, incepand cu ora 4:00. La actiunile greviste anuntate vor participa: personalul din transportul public; angajati ai cailor ferate; angajati ai transportului public de suprafata; personalul maritim navigant. Aeroportul Schiphol anunta ca va fi inaccesibil cu transportul public in intervalul de timp mentionat,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

