Atenționare cod galben pentru vestul țării. Ce anunță meteorologii Meteorologii au lansat, astazi, o atenționare cod galben de precipitații valabil pentru mai multe județe, inclusiv pentru vestul țarii. Aceștia au anunțat ”cantitați de apa insemnate, instabilitate atmosferica accentuata; In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramureș, nordul și vestul Moldovei, Oltenia și nordul și nord-vestul Munteniei, instabilitatea atmosferica va fi temporar […] Articolul Atenționare cod galben pentru vestul țarii. Ce anunța meteorologii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

