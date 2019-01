Atentionare Cod galben: cum va fi vremea pana duminica dimineata

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata dupa-amiaza o atentionare Cod galben de polei si depuneri semnificative de gheata pentru sase judete din sudul Moldovei si estul, sud-estul si...

- Potrivit estimarilor meteo publicate de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), incepand din dimineata de 10 ianuarie si pana vineri, la ora 8:00, se vor semnala precipitatii mai ales seara si noaptea, acestea fiind in general sub forma de ninsoare, insa exista probabilitatea ca trecator sa…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de ceata, ploi si polei, valabila in trei judete din zona Moldovei. Potrivit meteorologilor, pana la ora...

- De miercuri seara pana vineri dimineata, vremea va fi deosebit de rece in toata tara, iar in sud-est vantul va continua sa aiba intensificari, spulberand zapada. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti, o atentionare Cod galben valabila miercuri, intre orele 2:00 si 20:00, cand se vor…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de vreme extrem de rece, vant, ninsori viscolite și depuneri de gheața. Interval de valabilitate: 28 noiembrie, ora 02 – 28 noiembrie, ora 20 Fenomene vizate: intensificari susținute ale vantului, ninsori viscolite,strat de zapada,…

- Vremea se racește sever in majoritatea regiunilor țarii. Administrația Naționala de Meteorolgie (ANM) a emis, marți, o averizare de COD GALBEN de ninsori și viscol, valabila in 17 județe din sudul si sud-estul tarii. Vremea va deveni deosebit de rece in toata țara, incepand de miercuri, 28 noiembrie,…

- Ultima ora! Avertizare de la meteorologi! Ninsoare și ger saptamana aceasta. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben de ninsoare, ger și vant puternic. Printre județele afectate se numara și Argeșul. MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate:…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat codul galben de vreme rea si a emis o informare meteorologica valabila pana miercuri. Astfel, luni de la ora 10:00 pana la ora 22:00 este in vigoare codul galben de ninsori pentru zona Carpatilor Orientali si Moldova. In aceste zone va ninge in general…