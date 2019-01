ATENŢIE! Virozele şi virusul gripal fac ravagii Ministerul Sanatații atrage atenția ca, odata cu inceperea cursurilor in unitațile de invațamant numarul cazurilor de imbolnavire ar putea crește. O importanța majora o reprezinta triajul efectuat de catre cadrele didactice in clasa, la prima ora de curs, pentru evitarea riscului apariției de focare in colectivitați. De asemenea, masurile de igiena personala (spalarea cu apa […] Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

