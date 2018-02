ATENTIE, VIDEO SOCANT! Peste 90 de oameni au fost omorati langa Damasc. 20 dintre ei sunt copii – DUMINICA 24.02.2018

Stiri pe aceeasi tema

- Bombardamentele intensive ale regimului lui Bashar al-Assad asupra fiefului rebel Ghouta de Est, din ultimele sapte zile, au generat un carnagiu pe care comunitatea internationala nu a reusit sa-l opreasca. Peste 500 de civili, inclusiv peste 120 de copii, au fost uciși relateaza AFP, citat de News.ro…

- Raidurile regimului sirian au ucis in sapte zile peste 500 de civili, intre care 123 de copii, in regiunea Ghouta de Est, fief al rebelilor in apropiere de Damasc bombardat fara oprire de la 18 februarie, a transmis sambata organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO).

- 'Ajutand poporul nostru frate sirian, noi am testat peste 200 de noi tipuri de arme', a declarat generalul Vladimir Samanov, fost comandant al trupelor de parasutisti devenit deputat, vorbind in Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus). 'Aceasta a aratat lumii intregi eficienta…

- Cancelarul german in exercitiu Angela Merkel a indemnat joi la oprirea ”masacrlui” in curs in Siria, denuntand bombardamente intensive ale fortelor regimului lui Bashar al-Assad asupra Ghoutei de Est, un fief rebel situat in apropiere de Damasc, relateaza AFP. ”Vedem actualmente evenimente teribile…

- Treisprezece civili au fost ucisi joi in noi bombardamente ale regimului Bashar al-Assad asupra enclavei insurgentilor Ghouta de Est de langa Damasc, a anuntat joi organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra.

- Cel putin 24 de civili, dintre care trei copii, au murit, miercuri, intr-un nou bombardament al regimului sirian in regiunea Ghouta de Est, o enclava rebela langa Damasc, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH), relateaza AFP.

- Cel putin 106 civili au fost ucisi, marti, in bombardamentele efectuate de regimul sirian asupra provinciei Ghouta de Est, o enclava rebela asediata, situata la est de Damasc, a informat organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citata de AFP.

- Principalul grup al opozitiei siriene a condamnat marti la Bruxelles ''baia de sange'' comisa de fortele siriene in cursul ofensivei lor impotriva bastionului rebelilor din Ghouta, in apropiere de Damasc, si ameninta sa se retraga de la negocierile de pace sustinute de ONU, relateaza…

- 'Niciun cuvant nu va face dreptate copiilor ucisi, mamelor si tatilor lor, celor carora le-au fost dragi', scrie directorul regional al UNICEF pentru Africa de Nord si Orientul Mijlociu, Geert Cappelaere, intr-un comunicat compus din aceasta singura propozitie. Intitulat 'Pierderi umane…

- Un grup care monitorizeaza activitațile militare din Siria susține ca un bombardament aerian al forțelor guvernamentale siriene asupra suburbiilor Damascului, controlate de rebeli, a provocat moartea a 98 de oameni. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului susține ca acesta a fost cea mai neagra…

- Cel putin 18 civili, printre care o femeie, au fost ucisi luni in bombardamentele aviatiei regimului sirian in Ghouta de Est, enclava aflata sub controlul rebelilor, la est de Damasc, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Atacurile intervin la o zi dupa o intarire…

- Armata siriana si-a intarit duminica prezenta langa Ghouta de Est, pregatindu-se sa lanseze un asalt major asupra acestei enclave a insurgentilor situate langa Damasc, potrivit organizatiei Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra, informeaza AFP. "Intaririle…

- Statele Unite ale Americii vor raspunde cu forta militara daca guvernul presedintelui sirian Bashar al-Assad va continua sa foloseasca arme chimice, a avertizat HR McMaster, consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, intr-o declaratie facuta sambata in marja Conferintei…

- Șeful ONU cere incetarea conflictului armat din Siria. Antonio Guterrs, secretar general al Organizației Națiunilor Unite, a cerut sambata stingerea imediata a conflictului armat din Siria. Guterres a declarat ca toate parțile implicate in conflict trebuie sa respecte rezoluțiile și incetarea ”imediata…

- Cel putin 74 de civili au murit in urma unor raiduri aeriene efectuate asupra provinciei Ghouta. Sursele au mai declarat ca bilantul ar putea sa creasca. Potrivit reporterilor care se aflau la fata locului, atacurile au inceput marti dimineata. Alte 30 de civili au murit luni, iar cateva zeci…

- Cel putin 74 de civili au murit, marti, in urma unor atacuri aeriene efectuate de fortele regimului Bashar al-Assad in provincia Ghouta de Est, a informat o sursa a apararii civile, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- SUA acuza Rusia ca acopera atacurile chimice din Siria. Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat Moscova ca il protejeaza pe președintele sirian Bashar Assad de responsabilitatea mai multor atacuri chimice lansate asupra civililor in mai multe regiuni din Siria. Haley a declarat in Consiliul de…

- Cel putin 23 de civili, printre care patru copii, au fost ucisi luni in Siria in lovituri aeriene intreprinse de fortele regimului impotriva mai multor localitati din regiunea Ghouta de Est, controlata de rebeli, a comunicat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Cele…

- Cinci civili sirieni care manifestau simptome de asfixie au fost spitalizati, duminica, dupa bombardamente ale fortelor guvernamentale la Saraqeb, in provincia Idlib, anunta Agerpres. Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, a relatat ca dupa ce elicoptere…

- Cel putin 11 civili au murit, vineri, in urma unor bombardamente efectuate de fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebelii din Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ula agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 28 de oameni au murit in urma unor atacuri aeriene efectuate de catre fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebeli in nord-vestul Siriei, a anuntat, joi, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ul agentiei Reuters.

- "Siria condamna minciunile si acuzatiile (...) privind utilizarea de arme chimice", a spus o sursa din cadrul Ministerului de Externe de la Damasc, citata de agentia oficiala de presa SANA.Luni, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a acuzat fortele proregim de un nou atac…

- Aceste sanctiuni intervin in conditiile in care la Paris urmeaza sa se reuneasca tot marti oficiali din circa 30 de tari, in prezenta sefului diplomatiei americane Rex Tillerson, pentru a-i sanctiona pe oficialii responsabili de atacuri chimice in Siria si a riposta astfel la un veto rus impus la…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi, sambata, in Siria, in raiduri aeriene ale regimului sirian si aliatului sau Rusia, in Ghouta de Est, enclava a rebelilor care este bombardata aproape in fiecare zi, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, potrivit…

- 23 de civili, printre care femei si copii, au murit in urma unor raiduri comise in apropiere de capitala Siriei, Damasc. Informatia a fost confirmata de organizatia Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului.

- Cel putin 23 de civili si-au pierdut viata miercuri in enclava asediata Ghouta Rasariteana, in apropiere de Damasc, majoritatea de lovituri aeriene rusesti, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. "Miercuri, in Ghouta Rasariteana au fost ucisi 23…

- Un total de 1.939 de persoane, dintre care 700 civili, si-au pierdut viata in luna decembrie in razboiul din Siria, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a precizat ca, potrivit calculelor sale, este cifra cea mai scazuta de morti, inregistrata intr-o luna, in 2017,…

- Treisprezece civili grav bolnavi au putut parasi joi noaptea regiunea Ghouta de Est din Siria, controlata de rebeli si asediata de fortele regimului, marcand finalul unei operatiunii de evacuare din aceasta enclava afectata de o criza umanitara acuta, relateaza AFP. 'Treisprezece civili,…

- "Erdogan incearca din nou sa induca in eroare opinia publica din Turcia si sa se elibereze de crimele comise impotriva poporului sirian", a raspuns Ministerul de Externe din Siria.Presedintele Tayyip Erdogan l-a numit pe liderul sirian Bashar al-Assad un terorist, declarand ca discutiile…

- Aproximativ 400.000 de oameni din Ghouta de Est sunt asediati de fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad, iar Natiunile Unite au cerut guvernului sirian sa permita evacuarea a circa 500 de pacienti, care altfel vor muri, in lipsa unei asistente medicale de urgenta, potrivit Agerpres. Citeste…

- 'Misiunea armatei ruse de a invinge gruparea terorista SI s-a incheiat', a anunțat ministerul rus in cadrul unei conferințe de presa, adaugand ca 'in prezent nu mai exista nicio localitate sau regiune din Siria sub controlul Statului Islamic'.'Teritoriul sirian este complet eliberat de…

- Cel puțin opt persoane au fost ucise marți in explozia unui microbuz-capcana in orașul sirian Homs, in centrul țarii, a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs în cartierul Akrama. …

- Apararea aeriana a armatei siriene a interceptat și distrus cel puțin doua rachete israeliene care vizau o 'poziție militara' în provincia Damasc, au informat sâmbata agenția oficiala Sana și televiziunea de stat, preluate de AFP și Reuters. ,,Inamicul israelian a tras la…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in noi bombardamente ale regimului sirian vizand Ghouta de Est, o regiune rebela situata in apropiere de Damasc in care a fost instaurata o zona de ”dezescaladare”, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP. Asediata din…

- Cel puțin 53 de civili, intre care 21 de copii, au fost uciși duminica in Siria in atacuri ale aviației ruse asupra unui sat controlat de gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS), in estul țarii, a anunțat, intr-un nou bilanț, Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO),

