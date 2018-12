Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunta ca riscul de producere a avalanselor, in mai multe masive, este insemnat, pana sambata seara, la altitudini de peste 1.800 de metri, deoarece stratul de zapada este instabil. La Balea Lac zapada are aproape un metru si jumatate, iar la Sinaia depaseste jumatate de metru.

- DN1, de la Sinaia spre Predeal si DN1 A de la Maneciu spre limita cu judetul Brasov este acoperit cu un strat de zapada, anunta Biroul de Presa al Politiei Prahova. Judetul Prahova se afla sub cod galben de ninsori pana luni la ora 22.00.

- Temperaturile au scazut brusc in țara, dar mai ales la munte, unde ninge viscolit de cateva ore. In mai multe zone, temperaturile au scazut pana aproape de pragul de inghet. Meteorologii...