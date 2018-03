Stiri pe aceeasi tema

- Cereale cu salmonella, comercializate in Romania! Produsele au fost retrase de pe rafturile magazinelor. In urma verificarilor facute de firma producatoare, intr-o proba a fost depistata salmonella, anunta Autoritatea Nationala Sanitar Veterinara. Institutia a postat pe site un comunicat al firmei austriece,…

- Imprimeria Bancii Naționale a Romaniei a finalizat o licitație pentru un serviciu de acordare credit in vederea finanțarii unor obiective de investitii, respectiv achiziționarea de mașini de tiparit și a unui sistem de fabricare a formelor de tipar, in valoare de maxim 16.000.000 euro.

- Sfatul nutritionistului: Care tip de paine este cea mai sanatoasa Pentru a afla care este tipul de paine pe care ar trebui sa il incluzi in regimul alimentar de viața și cum faci fața avalanșei de E-uri, trebuie sa citesti aceste recomandari facute de medicii nutriționiști. Pâinea din faina…

- Contribuabilii care au platit statului mai mulți bani decat era necesar, pentru care nu exista obligația de declarare, pot sa primeasca inapoi sumele respective. Acestea fiind zise, iata care sunt etapele ce trebuie sa fie parcurse pentru recuperarea sumelor de bani.

- Kaufland va angaja 1.000 de oameni in Romania. Clujul, printre orașele cu noi magazine In noul an financiar (martie 2018 – februarie 2019), Kaufland va crea peste 1.000 de noi locuri de munca in Romania, in contextul in care vor fi deschise 10 noi magazine, inclusiv in orașe de dimensiuni mici. ”Am…

- Trebuie sa depuna cereri la ANAF, chiar daca intre timp si-au vandut autoturismele. Important este sa aiba copii dupa actele respectivelor vehicule si sa solicite recuperarea taxei pana pe 31 august. Dupa aceasta data, nu mai primesc banii. Fie ca s-a numit taxa de prima inmatriculare, taxa de poluare…

- Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta CN APMC intentioneaza sa demareze lucrarile de reabilitare a drumului dintre Poarta 7 si Poarta 9, pentru care va scoate din conturi peste 2,7 milioane de lei. Pentru asigurarea desfasurarii in conditii de siguranta si a descongestionarii…

- Dr. Quinn: Dieta militara – un regim in doua faze, care te ajuta sa topești rapid kilogramele nedorite Dieta militara este un regim rapid, care promite pierderea de kilograme intr-un timp record – pana la 4 kg intr-o saptamana. Așa cum am mai spus-o de mai multe ori, nu recomandam dietele extreme…

- Razie a politistilor din Cluj pentru prevenirea furturilor din masini FOTO La data de 16 februarie, in intervalul orar 01.00–03.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au acționat cu efective marite pentru prevenirea si combaterea infracțiunilor, in special a furturilor din auto.…

- INSCRIERI…Ministerul Educatiei Nationale a pus in dezbatere publica metodologia si calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018. Parintii ai caror copii au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligati sa ii inscrie la clasa pregatitoare. Numarul de locuri disponibile trebuie…

- Dr. Quinn: Sport, sau dieta? Care dintre ele este mai importanta pentru a slabi? Atunci când vorbim despre sanatate în general, sau despre slabire în special, lucrurile sunt simple: "manânca mai puțin și mișca-te mai mult". Probabil, orice persoana care a hotarât…

- Fed Cup Cluj | Programul meciurilor de duminica Duminica, in Sala Polivalenta din Cluj, continua seria intalnirilor Fed Cup intre Romania și Canada. A doua zi a confruntarilor Fed Cup de la Cluj începe cu partida dintre Irina Begu și Carol Zhao, iar, apoi, Sorana Cîrstea va juca împotriva…

- Dr. Quinn: Secrete de vedete – cum reușești sa iți protejezi mariajul, la Hollywood și nu numai Astazi – Barbra Streisand și James Brolin. Barbra Streisand a fost și va ramâne o mare stea. Cântareața, actrița, compozitoare, producatoare de filme - ea și-a demonstrat cu vârf și…

- Inspectoratul Judetean de Politie Arges anunța ca joi, 8 februarie, intre orele 9.00 și 11.00, traficul rutier pe breteaua care face legatura intre sensul giratoriu de la Bascov și Autostrada A1 va fi blocat. In zona, se vor efectua lucrari la trecerea la nivel cu calea ferata.

- Presedintele e in vacanta. Iohannis a fost vazut in Tenerife Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Germania si Spania, intre 3-10 februarie, potrivit unui raspuns al Admnistratiei Prezidentiale, dupa ce o romanca stabilita in Tenerife anunta pe Facebook hotelul la care sta seful…

- Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi se afla in carantina, dupa ce in cazul a 11 bolnavi de cancer a fost confirmata prezenta virusului gripal AH1N1, cinci dintre acestia fiind in stare grava. Cei 11 pacienti confirmati cu virusul AH1N1 se afla internati in sectia de Terapie Intensiva a Institutului…

- Regiunea neuronala asociata visarii cu ochii deschisi este esentiala pentru sanatatea creierului intrucat ne permite sa indeplinim sarcini in modul „autopilot”, constata un nou studiu efectuat de oamenii de stiinta de la Cambridge University, noteaza bbc.com, potrivit Agerpres. Un grup de regiuni neuronale,…

- Subiectul parcarilor din Ploiesti revine in actualitate la acest inceput de an, in contextul in care SGU pregateste bugetul de venituri si cheltuieli, la care se solicita atentie mai mare in privinta veniturilor, dar si doua noi proiecte, unul vizand parcarile de la blocuri si unul spatiile din centru.…

- Tanarul ne-a scris ca a mers la ING Bank, sucursala de langa metrou Lujerului. A vrut sa scoata 100 de lei, iar banii au venit, printre altele, si in bancnote de 5 lei. Toate ca toate, doar ca acest bancomat nu era ca acelea obișnuite, cand practic iți sunt scoși banii automat. Nu, la bancomatul…

- Dieta fulger cu castraveti. Vezi planul alimentar Dieta cu castraveti este un regim alimentar important pentru sanatatea organismului, deoarece este bogata in vitamine, minerale, nutrienti si contine putine calorii. Iata cum ar trebui sa arate meniul tau zilnic: Micul dejun: Doua oua fierte…

- Botosanenii care au cumparat in ultima perioada un anumit produs din magazinele Kaufland trebuie sa stie ca acesta este periculos si ca s-a demarat deja o actiune de scoatere a acestuia din toate punctele din tara.

- Cati bani pierzi daca stai blocat in trafic Un sofer obisnuit din Los Angeles a pierdut anul trecut in jur de 104 ore blocat in trafic, iar in ce priveste consumul de combustibil pentru acest interval de timp, acesta se traduce in 2.408 dolari. Acelasi studiu a plasat Los Angeles pe prima…

- Dr. Quinn: Secrete de vedete – la 62 de ani, actrița Dana Delany arata uimitor Ce sfaturi le da altor femei, care vor sa imbatraneasca la fel de frumos. Actrița Dana Delany nu este tocmai celebra în România, nici n-a reușit sa ajunga în topul celor mai faimoase sau mai bine platite…

- ALERTA… Vremea capricioasa din luna ianuarie, cu temperaturi de primavara, urmate de caderi de zapada si geruri, au condus la unele evenimente care pot avea efecte tragice. La multe blocuri din Vaslui, s-au format turturi, iar la altele zapada cazuta la finele saptamanii trecuta sta gata sa cada peste…

- Impatimitii de pescuit trebuie sa ia o pauza. Si asta pentru ca pina pe 31 ianuarie gheata va fi fragila, iar iesirea pe ea prezinta deja pericol, noteaza NOI.md. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, pentru perioada de 22-31 ianuarie sint prognozate intensificari ale formarii gheții in riurile,…

- Cei din zodia Rac discuta cu partenerul de viața despre economiile familiei, despre o posibila afacere in comun, sa faca astfel incat sa nu treaca pe langa ei o perioada buna din plan financiar. De cealalta parte, insa, iata care sunt zodiile care vor avea parte de o perioada tensionata!

- NEWS ALERT Transferul iernii in Liga l este facut de CFR Cluj CFR a transferat azi unul din cei mai buni mijlocasi ofensivi din Ligal. Astazi a luat luat sfârsit telenovela transferului unuia din cei mai buni mijlocasi ofensivi din România, Alex Ionita. Transferul a fost perfectat…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, impozitul pe venituri a scazut de la 16 la 10%, atat in cazul persoanelor fizice, cat in cazul persoanelor juridice, potrivit modificarilor aduse Codului Fiscal.Cu toate acestea, in lege, sunt prevazute mai multe categorii de venituri pentru care contribuabilul…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de joi, 18 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice…

- Caine tarat cu mașina și lasat sa moara langa Timișoara, Romania. Un om fara suflet este cautat de sute de timișoreni, dupa ce ar fi tarat cu mașina un caine pe care l-a abandonat in comuna Giroc de langa Timișoara.

- 35 la suta dintre romani prefera sa iși țina economiile la saltea sau in dulap, printre haine. Iar acest obicei ii face, din pacate, o ținta sigura pentru hoții care s-au specializat sa dea spargeri in cateva minute, spun polițiștii. Metoda ”accidentul” sau altele asemanatoare continua sa faca ravagii…

- Rupt de beat la volan. Retinut dupa ce a facut accident pe o strada periculoasa din Cluj Polițiștii rutieri au reținut, pentru 24 de ore, un conducator auto, care, fiind sub influența alcoolului, a provocat un accident de circulație cu pagube materiale. La 14 ianuarie, în jurul orei 18:00,…

- Comisarii CJPC Constanta au efectuat un control in magazinul Auchan din Vivo Constanta la raionul de produse congelate. Au fost prelevate mai multe probe de la pestele congelat iar in urma analizelro effectuate in laboratoare specializate s a constatat ca produsele analizate nu corespund etichetelor…

- Specialiștii în securitate cibernetica de la Chec Point au descoperit un malware în Google Play deghizat ca și joc pentru copii. Aplicația infectata rula reclame care nu erau deloc potrivite pentru vârsta utilizatorilor, potrivit thenextweb.com. În unele…

- Transferul responsabilitatii pentru accidentele rutiere de la soferi spre specialistii in urbanism si autoritatile de transport reprezinta un element crucial in reducerea numarului de 1,3 milioane decese provocate anual de accidentele rutiere, potrivit raportului publicat joi de World Resources Institute…

- • Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- Florestiul are toate sansele sa se transforme in oras. Cea mai mare crestere de populatie din Romania Este cea mai mare comuna din Romania, dar are toate sansele sa se transforme in oras. Vorbim despre o localitate din judetul Cluj. În ultimii 10 ani, comuna Floresti din Cluj a crescut de…

- Furtuna de zapada in Sahara. Cum arata desertul dupa ninsoare – FOTO+VIDEO Un strat de zapada de aproape 40 de cm s-a asternut intr-un oras din Sahara. Este pentru a treia oara in 37 de ani cand in orasul Ain Sefra din Algeria ninge. Furtuna de zapada s-a abatut asupra regiunii duminica…

- Primele impresii sunt nu doar rapide - ne formam o parere despre o noua cunostinta in cateva nanoscunde, dupa cum afirma Withney Johnson, autoarea cartii Disrupt Yourself: Putting the Power of Disruptive Innovation to Work, ci si "incapatanate" - cu greu revenim asupra parerii formate. Si daca, in diverse…

- Trigonul format de Luna cu Saturn aduce în general momente placute, mai ales în plan sentimental. Aveți ocazia sa faceți gesturi frumoase sau sa va bucurați de aprecierea partenerului. Puteți sa va gândiți serios la planuri de viitor în ceea ce privește viața sentimentala,…

- LIVE - Dosarele penale care vor zgudui Clujul in 2018 2018 este anul in care democratia da batalia finala cu coruptia. Catti dintre politicienii clujeni sau sefii din administratie vor sfarsi in catuse? Aflam raspunsul in direct la Realitatea FM Cluj si pe Facebook, incepand cu ora 13:00. Jurnalistul…

- BNR a pus in circulatie, incepand cu 1 ianuarie 2018, bancnote si monede cu noua stema a tarii. Bancnotele cu noua stema au inscrisa pe avers data de ,,1 ianuarie 2018”. Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema, caracteristicile acestora, precum si elementele de siguranta…

- Bancnotele si monedele care includ noua stema a tarii, cu Acvila de aur incoronata cu Coroana de Otel, au fost lansate luni in piata de catre Banca Nationala a Romaniei, acestea avand inscrisa pe avers data de 1 ianuarie 2018 si vor circula in paralel cu bancnotele si monedele deja existente, potrivit…

- Ingredientele din compoziția ciocolatei negre sunt dintre cele mai simple: cacao, unt de cacao și zahar, in aceasta ordine. Atenție, daca zaharul se gasește la inceputul listei de ingrediente, inseamna ca reprezinta cea mai mare parte din aliment, iar acest lucru trebuie evitat.

- Ce TREBUIE sa faci in noaptea de REVELION Batranii sunt de parere ca de REVELION este neaparat nevoie sa ai bani in buzunar, daca iti doresti ca anul nou sa fie bun si prosper. Atentie insa, nu iti pune in buzunare bani marunti de revelion deoarece trebuie sa ai doar bani mari in buzunar.…

- Cu ce realizari se lauda Emil Boc in 2017 VIDEO Primarul Clujului, Emil Boc, a postat pe pagina sa de Facebook un material video in care prezinta principalele obiective realizate in acest an de municipalitate din banii clujenilor. "Dragi clujeni, Va mulțumesc ca și în anul 2017 v-ați…

- O fosta angajata a unei sucrusale de banca din Alba, pe nume Elena Meteșan, a fost condamnata la trei ani de închisoare cu executare pentru delapidare. Ea susține ca, de fapt, a vrut sa se razbune pe banca.

- NEWS ALERT Scandal al Aeroportul Cluj. Comisia CJ nu e lasata sa faca receptia pistei de decolare-aterizare O comisie a Consiliului Judetean (CJ) Cluj se afla, miercuri dimineata, la Aeroportul International Avram Iancu pentru a face receptia pistei de decolare-aterizare insa, de circa o ora, nu este…

- Compania Globalworth, fondata in Romania de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, a anunțat ca va furniza un imprumut in valoare de 165 mil. euro companiei Griffin Premium, din care deține 67,9%, pentru ca aceasta sa cumpere trei proiecte de birouri in Polonia de la Echo Polska Properties, companie…