ATENTIE! Un ciclon tropical loveşte România Valul de aer polar care a adus vreme de iarna paraseste Romania in urmatoarele zile, iar un ciclon care aduce aer cald dinspre nordul Africii va pune stapinire pe tara noastra. Temperaturile incep sa creasca, iar vremea va deveni deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. A nins la munte, iar vantul a suflat cu putere. Insa, meteorologii ANM spun ca vremea va intra intr-un proces de incalzire incepand de vineri, 26 octombrie, din pricina unui ciclon tropical. Un ciclon tropical loveste Romania De vineri (26 octombrie), vremea va intra intr-un proces de incalzire in majoritatea regiunilor… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

