- Anunt important pentru soferii din Romania! Conform autoritatilor, incepand cu data de 1 septembrie, conducatorii auto nu vor mai putea solicita restituirea taxei de prima inmatriculare, timbrul de mediu, taxa speciala pentru autovehicule sau taxa de poluare.

- Veste de ultima ora de la RAR: oficialii Registrul Auto Roman au pregatit o propunere legislativa pentru masinile cu volan pe dreapta. Directorul general al Registrului Auto Roman, George Dinca ne-a declarat ca exista o propunere prin care masinile cu volan pe dreapta sa fie omologate ca si pana acum,…

- Autovehiculele provenite din afara UE care au volanul pe dreapta nu vor mai putea fi omologate in Romania, prevede un Ordin al Ministrului Transporturilor. Proprietarii care au deja astfel de masini le pot folosi in continuare, au spus reprezentantii Registrului Auto Roman – RAR. Ordinul MT se refera…

- Angajatii primariei Dangeni, judetul Botosani, in frunte cu primarul au decis sa renunte la mini-vacanta oferita de Guvern, cu ocazia sarbatorii Sfintei Maria. Catalin Rotundu, edilul comunei, a anuntat ca sunt prea multe lucruri de rezolvat in comuna pentru ca angajatii de la Primarie sa-si permita…

- Imagini crunte au fost publicate de unul din cei mai cunoscuți designeri din Romania, chiar pe pagina sa de Facebook.Stephan Pelger a postat o imagine in care are fața tumefiata. Acesta a explicat, pe Facebook, ca a fost atacat cu bestialitate de doua femei dupa ce a ieșit dintr-un club din…

- Avand in vedere interesul public major in ceea ce privește circulația pe drumurile publice din Romania a unui autoturism inmatriculat in Suedia, Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Romane este abilitat sa comunice urmatoarele: In conformitate cu ultimele precizari…

- Potrivit Codului Muncii, data de 15 august, de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, Sfanta Maria Mare cum mai este cunoscuta aceasta sarbatoare, angajatii din Romania, inclusiv cei din mediul privat, beneficiaza de o zi libera. Angajatorii sunt obligați sa acorde timp liber dar exista și salariați…

- Legea pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 - privind omologarea, eliberarea carții de identitate si certificarea autenticitații vehiculelor rutiere in vederea comercializarii, inmatricularii sau inregistrarii acestora in Romania - a fost promulgata marți de președintele Klaus Iohannis.