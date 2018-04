ATENȚIE: Un BANCOMAT a curentat un copil Baiatul a ajuns la Spitalul Municipal din Oradea cu arsuri la mana, informeaza Digi 24. Copilul si-a insotit mama la bancomat si cand a pus mana pe aparat a fost electrocutat. Chiar daca medicii au recomandat, familia a decis sa nu il lase internat. Tatal baiatului a facut plangere la politie. Echipele de interventie ale bancii au venit la fata locului pentru a verifica daca exista o defectiune la ATM. Specialistii sustin ca este posibil ca un fir neizolat sa fi atins carcasa metalica a bancomatului care nu este prevazut cu impamantare. Oficiali din BCR au transmis pentru Adevarul pozitia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fiți precauți daca va doriți o mașina. Foarte mulți samsari vand rable aduse din Vest la ”prețuri bomba”. Specialiștii avertizeaza ca in ultimul an numarul inmatricularilor a crescut cu peste 57%, iar 4 din 5 autoturisme sunt la mana a doua.

- Starea indragitei cantarețe de muzica populara nu este una tocmai buna. Dupa ce au aparut informații potrivit carora Ionela Prodan și-a revenit și se simte mai bine, aceasta a fost din nou internata. Mai mult, fiica sa din America a venit din nou in țara, de urgența, pentru a-i fi alaturi mamei sale…

- Turneul va avea loc la Sala Polivalenta a Universitatii din Oradea in perioada 13-15 aprilie. Vor participa echipele FC Argeș, CSU Oradea, ACS Transilvania Brasov și Politehnica Timișoara. La celalalt turneu, in care vor juca echipele din Divizia A2 Est, la Medgidia, vor evolua…

- HOROSCOP 28 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Creativitatea, inspiratia si capacitatea de a-ti depasi limitele mentale sunt la cote maxime. E posibil ca astazi sa reiei o idee mai veche, un proiect care te-a inspirat mai demult sau o relatie care se terminase in "coada de peste",…

- Un om de afaceri din Kemerovo, Igor Vostrikov, și-a pierdut cei trei copii, soția și sora in focul de la centrul comercial Winter Cherry, duminica, 25 martie: Anna, de șapte ani, Artem de 5 ani și romana de 2 ani, soția Elena și sora Alena, a spus ca oamenii care erau in cinematograf au fost incuiați…

- "In emisiunea moderata de dna Oana Zamfir, in data de 22 martie a.c., la postul de televiziune Antena 3, au fost facute din nou acuzatii - la care BNR a raspuns in mod repetat - in legatura cu rezerva de aur a Romaniei, de catre dl. Lucian Isar si acceptate fara verificare de catre moderatoarea emisiunii.…

- Michael Schumacher se afla in perioada de recuperare dupa accidentul teribil pe care l-a suferit in decembrie 2013. Familia fostului pilot de Formula 1 a oferit rar detalii despre starea sa de sanatate. Recent, Sabine Kehm, managerul neamțului, a facut declarații in numele rudelor ex-campionului mondial.…

- Stefan Barabas, fiul directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit subit, joi seara, dupa ce i s-a facut rau . In urma necropsiei, medicii legisti au descoperit ca plamanii si inima baiatului erau afectate, cel mai probabil in urma unei infectii virale. Ca atare, specialistii…

- S-a aflat de ce a murit Stefan Barabas, adolescentul de 17 ani din Oradea, fiul directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal. Legistii au descoperit ce s-a intamplat cu organismul lui. Potrivit ebihoreanul.ro, Stefan Barabas a murit din cauza unei raceli, o infectie virala care i-a afectat foarte…

- Stefan Barabas, fiul directorului de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit joi seara din cauza unei raceli. Joi seara, in jurul orei 21, baiatul s-a dus la parinții lui și le-a zis ca nu se simte bine. Acestia au banuit ca e vorba de o raceala, dar cand i-au dus medicamente, l-au gasit…

- In urma necropsiei, medicii legiști au descoperit ca plamanii și inima tanarului erau afectate in urma unei viroze respiratorii. Specialiștii au prelevat probe pentru efectuarea unor examinari suplimentare in urma carora urmeaza sa se stabileasca și cauza exacta a decesului. Parinții…

- Ștefan Barabaș, fiul directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, Calin Barabaș, a murit la numai 17 ani. Tragedia este una inexplicabila, avand in vedere ca tanarul nu suferea de nicio afecțiune. Potrivit ebihoreanul.ro, Ștefan Barabaș le-a spus parinților sai ca se simte rau, iar…

- Epilarea cu laser este una dintre cele mai simple proceduri prin care poti sa scapi de firele de par nedorite. Este un proces total nedureros, foarte eficient si extrem de ieftin, raportat la rezultatele pe care le produce. Multi utilizatori au o multime de intrebari, insa, fata de acest tratament de…

- NEWS ALERT Peste 1.000 de persoane la Marsul de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni din Cluj FOTO Manifestarile de la Cluj-Napoca au inceput cu o procesiune prin centrul orasului, care a pornit din Piata Avram Iancu, din fata Institutului Teologic Protestant, pana in Piata Unirii la Biserica Romano-Catolica…

- Trei raniti dupa ce o masina a intrat sub un TIR in apropiere de Huedin Un grav accident de circulatie a avut loc, marti dimineata, pe DN1 la iesirea din localitatea Poeni catre Huedin. Conform utilizatorilor grupului de Facebook Info Trafic judetul Cluj, "soferul unui autoturism nu a adaptat…

- Echipele medicale si pompierii au intervenit in ajutorul unei persoane aflate intr-o garsoniera care a fost afectata de o explozie puternica. Incidentul s-a produs vineri dimineata, intr-un imobil din Oradea. In garsoniera in care a avut loc deflagratia a fost gasit un barbat in varsta de 44 de ani,…

- FLOAREA-DE-COLT. Atentie! Floarea-de-colt e o floare rara! E protejata prin lege si ruperea lor este o fapta penala! Floarea-de-colt este o inflorescenta, înconjurata de un învelis de frunze protectoare cu aspectul unor raze, care sunt

- O femeie din Fagaraș și fiul ei de 6 ani, au fost gasiți fara suflare, joi seara, in casa in care locuiau, din apropierea orașului german Frankfurt. Cei doi s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Tragica descoperire a fost facuta chiar de soțul femeii, conform surorii lui. „Fratele meu, cand a venit de…

- O femeie din Fagaraș și fiul ei de 6 ani, au fost gasiți fara suflare, joi seara, in casa in care locuiau, din apropierea orașului german Frankfurt. Cei doi s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Tragica descoperire a fost facuta chiar de soțul femeii, conform surorii lui. „Fratele meu, cand a venit de…

- U-BT a reușit un nou transfer Clujenii l-au legitmat pe Ernest Franklin Zeigler, un baschetbalist american polivalent. Noua achiziție a "studenților" a evoluat la nivel de colegiu pentru formațiile Central Michigan, Pittsburg și Texas Christian, iar în cel mai bun sezon al sau a reușit…

- Atentie la frig! Recomandarile Ministerului Sanatatii pentru perioadele cu temperaturi scazute Ministerul Sanatatii recomanda populației ca in zilele cu temperaturi scazute sa evite deplasarile in spații deschise și expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor…

- Portarul Jaime Penedo și fundașul Mihai Popescu au dat like pe Instagram unui filmuleț in care galeria lui Dinamo o injura suburban pe fiica lui MM Stoica. Gestul celor doi fotbaliști dinamoviști vine dupa ce ieri a aparut o alta inregistrare video vulgara, in care legenda din Ștefan cel Mare Florin…

- Rasturnare de situatie in cazul crimei care a ingrozit intreaga Romanie. Desi s-a spus, despre mama Alinei Ciucu, tanara care si-a gasit sfarsitul pe sinele de la metrou, ca este grav bolnava, la doua luni de la moartea acesteia ies la suprafata detalii socante.

- Daca oferta pare prea buna pentru a fi adevarata, probabil asa este. Specialiștii in securitate cibernetica avertizeaza ca pe Facebook circula o inșelatorie prin care este oferit drept premiu un terminal Iphone X.

- Renumitul scriitor, profesor si politolog Stelian Tanase marturiseste ca a scris cartea „Nocturna cu vampir. Opus 1” in zece luni si a revenit de mai multe ori asupra unor pagini ale romanului pana a gasit cuvantul potrivit. Intentia a fost de a realiza o fresca a acestei lumi coprupte si…

- Liberalii uzeaza de egalitatea de voturi in plenul CJ, 17 – 17, pentru a forța mana conducerii CJ. Liberalii lui Bolojan acuza conducerea Consiliului Județean ca nu le promoveaza proiectele și nu aloca suficienți bani primarilor PNL. Cu jumatate de ora inainte de debutul ședinței de…

- 9 metode simple de a economisi bani Exista metode simple de a economisi, unele cunoscute de toata lumea, altele nestiute, dar care daca sunt puse in practica au drept rezultat mai multi bani. O metoda evidenta de a câstiga niste bani în plus este (1) sa nu mai cumperi cafea în…

- FOTO | Detalii despre nunta Printului Harry cu Meghan Markle. Ce vor face cei doi imediat dupa ceremonie. Cum arata sala de receptie Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, vor parcurge in caleasca orasul Windsor dupa ceremonia de casatorie, care va avea loc pe 19 mai, de la…

- Dr. Quinn: Adevarul e intotdeauna de aur? 11 situații frecvente in care oamenii obișnuiesc sa minta. Se spune ca minciuna are picioare scurte, iar psihologii ne îndeamna sa nu ne mințim niciodata pe noi înșine și extrem de rar pe cei dragi. Sa fim însa sinceri: reușim sa spunem…

- Ceea ce ar trebui sa ne intereseze pe noi, careienii si chiar pe locuitorii din judet ar fi starea arborilor exceptionali pe care ii mai avem inca in ce a mai ramas din parcul dendrologic. Ce facem pentru a-i pastra? Cum ne implicam? Unde ajung arborii valorosi taiati? Cine ii valorifica? Arborii…

- Dupa vacanța de iarna, președintele Klaus Iohannis a plecat iar in concediu! Seful statului a fost dat de gol. Absent din viata publica de cateva zile, Iohannis s-ar afla in vacanta, in statiunea iberica Tenerife. Anuntul a fost facut pe facebook de o romanca stabilita in Spania.Citește și:…

- "Pentru moment starea generala a copilului nu s-a modificat. Este hranit corespunzator pentru a recupera dezechilibrele si se initiaza un program de kinetoterapie pasiva. Referitor la bucata de os din craniu, aceasta nu este indicat sa mai fie folosita la patru luni de la operatie, acoperirea creierului…

- Cel putin doua persoane au murit dupa ce un tren în care se aflau 147 de persoane a intrat în coliziune cu un tren de marfa în Carolina de Sud, relateaza NBC. Peste 50 de persoane au fost ranite în urma accidentului feroviar din Carolina de Sud, relateaza „Washington…

- Cand este indicat sa iti faci dus? Specialistii raspund la aceasta intrebare dupa un studiu revolutionar. Am aflat si noi si iti dezvaluim toate secretele.Vezi AICI cand e cel mai bine sa iti faci dus, dar si rezultatele intregului studiu...

- Copilul de 9 ani din Oradea externat din Spitalul Municipal, deși este in coma, va fi tratat in Capitala. Ministrul Sanatații a intervenit personal pentru ca baiatul sa fie transferat intr-o unitate medicala.

- Un copil de doar noua ani a fost externat din Spitalul Municipal din Oradea și trimis acasa pentru ca parinții nu au vrut sa plateasca spitalizarea. Micuțul a fost transferat la București dupa intervenția Ministrului Sanatații. Situație greu de imaginat la Spitalul Municipal din Oradea. Un copil…

- Specialiștii in securitate cibernetica de la Bitdefender au identificat o rețea de zeci de mii de gadgeturi inteligente controlate de la distanța de catre atacatori și capabile sa contamineze rapid orice device vulnerabil și sa spioneze viața privata a victimelor.

- Procurorul Ciprian Man neaga dezvaluirile fostului senator Valer Marian, publicate pe 25 ianuarie in patru publicatii nationale. Intr-un drept la replica livrat presei, prin intermediul DNA, Man pretinde ca nu a fost niciodata la braconaj. Fostul senator, ex-procuror, Valer Marian ii desfiinteaza acestuia…

- HOROSCOP 24 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Beneficiezi de multa energie, asa incat bine este sa te ocupi pe indelete de treburile tale. Combativitatea este la cote inalte. Fii prudent, incearca sa eviti conflictele si alterneaza munca cu odihna. Atentie la sanatatea intregului organism!…

- O noua forma de autism afecteaza din ce in ce mai multi copii. Un asa-numit "autism virtual" cauzat de tehnologie. Din cauza orelor petrecute pe tableta, la telefon sau in fata televizorul, cei mici nu mai aud atunci cand sunt strigati si nici nu mai sunt atenti la ce se intampla in jur. Specialistii…

- In perioada iernii, portocalele sunt cele mai consumate fructe, dar medicii atrag atenția sa aveți grija la cantitatea pe care o consumați. Portocalele sunt o sursa bogata de potasiu, magneziu, acid folic si vitamine din complexul B, adica tot ce este necesar pentru a avea energie. Cu toate acestea,…

- Bogdan Chitic Inaintea debutului in noul an, programat la finalul saptamanii viitoare, in cazul formațiilor de baschet juniori „U16”, și in saptamanile imediat urmatoare – in dreptul celorlalte categorii de varsta, cateva dintre gruparile ploieștene angrenate in fazele de clasificare și semifinale ale…

- Larisa Ujvari, studenta in anul 1 la Facultatea de Medicina și Farmacie din Oradea, este internata in stare grava la Spitalul Județean din Oradea. Potrivit cunoscuților, ea are mare nevoie de transfuzie sanguina, in special de trombocite și plasma. Cei care doresc ca ajute sunt așteptați…

- „Concursul de preparare traditionala a porcului, intre comunele din judetul Bihor, are ca scop conservarea si promovarea acestei traditii populare si va avea loc sambata, 17 februarie 2018, in Parcul „Balcescu” din Oradea”, anunta organizatorii. Pentru fiecare echipa inscrisa in concurs,…

- Andra și Catalin Maruța sunt casatoriți de zece ani, dar exista un secret pe care nu mulți il știu. Andra și Catalin Maruța s-au cunoscut in 2005, iar trei ani mai tarziu și-au oficializat relația. Cei doi s-au casatorit la Targu-Jiu, nunta lor fiind una de poveste . Din mariajul lor au rezultat doi…