ATENȚIE! Uber-ul trotinetelor vine în România Wolf-e, o companie fondata de cinci antreprenori din Europa Centrala si de Est, va lansa servicii de inchiriere a trotinetelor electrice in aceasta luna in Bucuresti, iar in Cluj pana la sfarșitul primului semestru al anului. Compania isi propune sa mai adauge in portofoliul inca o capitala din regiune, cat și in alte orase din Romania. "Suntem serviciul de micro-mobilitate urbana cu trotinete electrice dockless (fara stații fixe), in sistem sharing (inchiriabile, disponibile prin deblocare in aplicație mobila), care iși propune sa promoveze soluția de descongestionare a traficului rutier in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CFR SA, compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, anunța ca a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de reparatii si consolidare a podului de cale ferata aflat in Bucuresti, pe magistrala Bucuresti – Constanta. Valoarea totala estimata…

- Alevia, compania romaneasca specializata in productia de suplimente alimentare si ceaiuri, a incheiat anul 2018 cu o cifra de afaceri in valoare de 5.9 milioane de euro. Cu o crestere cu 10% fata de anul anterior, compania a generat un profit in valoare de 750.000 de euro. Pentru anul in curs, compania…

- Este vorba despre un turneu de baieti care ar urma sa aiba loc la Cluj. "Vreau sa cumpar anul asta un turneu de tenis. Daca este un turneu indoor, se joaca la Cluj. Am vorbit cu Boc, are sala, are de toate. WTA face o noua serie de turnee. Va fi cu premii de 1 milion de euro. Sunt 4 turnee, iar eu…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a reluat, miercuri, protestele de strada in Capitala, reclamand lipsa de reactie a Guvernului fata de cerintele transportatorilor autorizati care isi desfasoara activitatea legal. Uber a transmis ca este de acord cu protestatarii…

- Incepand cu decembrie 2018 si pana pe 26 ianuarie 2019, 225 de curse aeriene au inregistrat incidente pe principalele patru aeroporturi din Romania – Bucuresti, Cluj, Timisoara si Iasi, mai mult de jumatate dintre ele fiind cauzate de evenimente de forta majora. Peste 75% din numarul total de incidente…

- Fata de prima zi bancara a anului in curs, 4 ianuarie, leul s-a depreciat continuu fata de euro. Anul 2019 a inceput cu un curs de 4,6647 lei pentru un euro, in timp ce ieri cursul de schimb oficial a fost de 4,6890 lei. Insa dupa ora 15, euro a depasit pragul de 4,69 lei pe piata interbancara. Daca…

- Acordul convenit de Londra si Uniunea Europeana cu privire la iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar a fost respins, marți seara, de Parlamentul britanic. Guvernul conservator al Theresei May este contestat de laburiști, care au depus o moțiune de cenzura.…

- Numarul firmelor nou deschise, in primele opt luni din acest an, cu acționari din afara țarii, nu a sarit de zece in nici unul din aceste județe, iar capitalul investit abia daca a trecut de 1.000 de euro. Nici in alte 23 de județe numarul firmelor inființate de straini nu trece de 30. Investitorii…