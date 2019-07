Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii români care se afla sau doresc sa calatoreasca în Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca luni, 22 iulie, exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5), pe fondul vântului si…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,3 grade a avut loc vineri in zona orasului grec Atena, anunta Institutul american de geofizica (USGS). Seismul de 5,3 grade s-a produs la ora locala 14.13 (14.13, ora Romaniei), la adancimea de doar zece kilometri. Epicentrul a fost in zona Magoula (Attica),…

- Un cutremur de 5 grade pe scara Richter a fost inregistrat, vineri la amiaza, in Grecia. Initial, cutremurul fusese anuntat de 5,3 grade. Seismul s-a produs la o adancime de 13 km. Acesta a fost inregistrat la 24 de km distanta de Atena. Seismul s-a sismtit destul de tare, iar oamenii speriati au iesit…

- Intrebat daca Grecia va ajunge in 2019 la un excedent bugetar primar de 3,5% din PIB, oficialul a declarat: "Nu vad un deficit fiscal in 2019".Creditorii internationali ai Greciei si-au exprimat temerile ca tinta va fi ratata dupa ce noul premier, conservatorul Kyriakos Mitsotakis, a anuntat…

- Autoritatile elene avertizeaza asupra riscului ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5) in cursul zilei de astazi, pe fondul vantului si al temperaturilor ridicate pentru insula Rhodos.

- O insula din Grecia, care a ramas doar cu 40 rezidenți permanenți, iși cauta acum locuitori, iar autoritațile sunt dispuse sa-i plateasca. Insula Antikythera, amplasata intre Creta și Kythira, la 45 de minute de zbor de Atena. Nu are potențial turistic atat de mare precum insulele din jur din cauza…

- Un incendiu de proportii a izbucnit in zona rezidentiala de litoral Lagonisi de langa Atena. Nimeni nu a fost ranit in incendiu, provocat accidental de un barbat care a fost plasat in arest preventiv de politie. https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=qLm_B0wtkCY Temperaturile in Grecia au…

- Oficialii greci din domeniul Sanatații ii avertizeaza pe turiștii care planuiesc sa calatoreasca in Grecia in aceasta vara cu privire la riscurile la care se expun din cauza .... The post Mergeți in concediu in Grecia? Atenție, autoritațile sunt in alerta! appeared first on Renasterea banateana .