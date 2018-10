Atentie! Trecerea la ora de iarna afecteaza si circulatia trenurilor in noaptea de sambata spre duminica

Stiri pe aceeasi tema

- ORA DE IARNA 2018. Cum se schimba ora si de ce trecerea se face in noaptea de sambata spre duminica ORA DE IARNA 2018. Mersul trenurilor nu se modifica in urma trecerii la ora Europei Orientale, in noaptea de sambata spre duminica, informeaza CFR Calatori. "CFR Calatori informeaza ca,…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni lanseaza oficial ediția de iarna a Programului de Tabere „ARC-Centenar”, ediția 2018, o premiera de la inființarea acestui proiect. Inițiativa este dedicata elevilor, studenților, profesorilor și tinerilor din comunitațile istorice și va reuni…

- Nu toti romanii se vor bucura, insa, de trecerea la orarul de iarna. CFR Calatori informeaza ca, incepand de duminica, 28 octombrie 2018, in activitatea de transport feroviar de pasageri se va trece la ora de iarna, ora 4:00 devenind ora 3:00, dar acest lucru nu va modifica mersul trenurilor in…

- CFR iși informeaza calatorii ca trecerea la ora de iarna nu va influența mersul trenurilor. O parte din garnituri vor fi oprite in stații, pentru a respecta orarul. CFR Calatori ii informeaza pe cetațeni ca mersul trenurilor nu va fi schimbat odata cu trecerea la ora de iarna, ora Europei Orientale.…

- CFR Calatori anunța ca, incepand din 28 octombrie, in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de iarna, ora 4.00 devenind ora 3.00. Trenurile surprinse in circulație de trecerea la ora de iarna vor staționa in gari, dar mersul trenurilor nu se va schimba.In noaptea 27/28 ...

- Trecerea la ora Europei Orientale nu modifica mersul trenurilor in vigoare: trenurile de calatori vor pleca din gari (statiile din care se formeaza) dupa ora oficiala de vara pana in noaptea de 27/28 octombrie. Toate trenurile de calatori care au ora de plecare din statiile de formare dupa ora 4 vor…

- Printr-o scrisoare deschisa adresata Președintelui și Guvernul Romaniei, europarlamentarul Mircea Diaconu prezinta cateva dintre aspectele semnalate de participantii la o audiere publica pe care a gazduit-o recent la Parlamentul European, referitoare la drepturile romanilor care traiesc in Serbia, Ucraina,…

- Deputat Rodica Paraschiv Astazi, tara noastra sarbatoreste dulcea limba romana – limba noastra materna, oficiala, literara, scrisa sau vorbita, pe internet sau imbogatita cu elemente straine, cultivata sau ”modernizata”. Limba romana este foarte importanta, este parte integranta a identitatii noastre…