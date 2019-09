Atenție, traversează copiii! Flash mob în centrul Bucureștiului O trecere de pietoni din centrul Capitalei a fost transformata, pentru o zi, in ring de dans. Zeci de copii, membri ai unei trupe de dans, au organizat un flash-mob pentru a atrage atentia asupra numarului mare de accidente, cu atat mai mult cu cat incepe anul scolar. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

