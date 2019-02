Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea un rol extrem de important in modificarea regulilor UE privind asigurarea mașinii. O spune chiar președintele Autoritații de Supraveghere Financiara, Leonardo Badea, care amintește ca țara noastra deține președinția Consiliului Uniunii Europene, poziție din care va intermedia inclusiv…

- In orice versiune a Brexitului, dupa 29 martie nu va exista un exod din Marea Britanie si intoarcerea in masa a romanilor acasa sau in alte tari, a declarat Alex Milcev, liderul Departamentului de asistenta fiscala si juridica si partener EY Romania. Potrivit acestuia, impactul imediat va fi asupra…

- Moneda euro a implinit 20 de ani, marti, in prima zi a anului. A ajuns a doua cea mai folosita moneda din lume, dar parcursul si perspectivele sunt departe de a fi optimiste. La data de 1 ianuarie 1999, 11 tari din Uniunea Europeana (UE) si-au fixat cursurile de schimb, au adoptat o politica…

- "Dar banii nu sunt totul! Proiectele de calitate, capacitatea administrativa, colaborarea intre institutiile din fiecare tara, reducerea birocratiei, coordonarea, vointa politica - toate acestea sunt esentiale. Din pacate, vor exista tari care vor pierde fonduri la final de an, dar situatia exacta…

- Romania domina topurile europene ale saraciei la tineret (16 -29 ani), potrivit datelor publicate de Eurostat. La categoria risc de saracie, cu 29,2%, figuram pe locul 2, imediat dupa Danemarca (30,3%, cu observatia ca indicatorul este relativ la media nationala, iar acolo tinerii pleaca mult mai devreme…

- UEFA a anuntat ca dintr-o grupa pot face parte cel mult doua echipe care gazduiesc meciuri la turneul final, astfel ca nationala noastra n-ar putea fi in aceeasi grupa cu Spania si Germania, cu Anglia si Germania, cu Olanda si Germania sau cu Italia si Germania. Duminica la pranz, la Dublin, cu incepere…

- Acest rezultat a dus la un sold negativ pentru Uniunea Europeana, de minus 22 miliarde de euro, in comparatie cu restul lumii. Cea mai mare parte a transferurilor personale constau in fluxuri de bani trimise de migranti in tarile lor de origine. Anul trecut, statele membre care au inregistrat…

- Prevederi legislative ciudate privind Pilonul II de pensii in Romania. Beneficiarii de pensii nu pot incasa banii lunar, totul din cauza unei prevederi din legislație care lipsește."Potrivit legii, oamenii au posibilitatea sa isi incaseze banii de la Pilonul II in doua moduri. Mai exact, pot…