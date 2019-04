Stiri pe aceeasi tema

- O fapta care nu face cinste niciunui cetațean, indiferent din ce județ provine, a fost aspru sancționata de Primaria municipiului Cluj Napoca. Un salajean a trecut cu camionul granița județului Salaj și a lasat cateva sute de kilograme de moloz și deșeuri de construcții, in județul Cluj. Nu a avut norocul…

- Polițiștii clujeni au desfașurat, azi-noapte, timp de doua ore, o actiune de control in vederea reducerii riscului rutier și menținerii unui climat de siguranța pe raza municipiului Cluj-Napoca.

- Restricțiile de circulație vor fi impuse pe traseul maratonului, astfel: Start - Cluj Arena – Splaiul Independentei – str. Uzinei Electrice – Aleea Stadion - str. George Cosbuc – str. Moților – str. Gheorghe Șincai – str. Napoca – str. Universitații –…

- Groapa de gunoi din Cluj-Napoca, de la Pata-Rat, a ajuns din nou in atentia presei din Europa dupa ce un reportaj realizat aici de Agentia France Press (AFP) a fost preluat de mai multe publicatii. Jurnalistii francezi au aratat ca in ciuda conditiilor mizere de viata de aici, persoanele care traiesc…

- „Marionetele la școala” este titlul proiectului cultural organizat de catre Fundatia Culturala „Festivalul International de Teatru Oradea” (FITO) in mai multe școli din Oradea și județ. In cadrul proiectului, peste 300 de copii de gimnaziu din invațamantul incluziv gimnazial și din medii defavorizate…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca face cunoscut cetațenilor straini din Uniunea Europeana care domiciliaza sau au reședința pe raza municipiului și doresc sa voteze in Cluj-Napoca la scrutinul pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European, care va avea loc in data de 26.05.2019, ca au…

- Restrictiile auto impuse de lucrarile de modernizare a Podului „N”, una dintre principalele cai de acces in municipiul Cluj-Napoca dinspre Oradea și care asigura legatura intre cartierele Grigorescu și Manaștur, le dau batai de cap soferilor.

- Primaria, prin intermediul operatorilor de spatii verzi, a inceput reamenajarea sensurilor giratorii din Arad. Sambata, 23 februarie, sensul giratoriu de pe strada Horia, la intersectia cu strazile Octavian Goga si George Cosbuc, a fost luat cu asalt de echipele de lucru, care au preferat sa intervina…