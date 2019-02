Transplant de par la clinica lui Ronaldo

Atacantul lui Juventus va deschide o clinica de implanturi capilare la Madrid si va fi prezent la inaugurare la 18 martie. Centrul respectiv, aflat in proprietatea grupului Insparya, al carei co-fondator este fotbalistul lusitan, are o suprafata de 2.500 mp, in care vor lucra 150 de persoane capabile sa efectueze 18 implanturi… [citeste mai departe]